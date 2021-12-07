Названы главные ошибки при выборе бытовой техники

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россияне делают несколько ошибок при покупке бытовой техники для дома. Как правильно ее выбирать и на что обратить внимание до похода в магазин, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Самый надежный показатель

Как рассказал системный архитектор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков, одними из ошибок при выборе техники являются опора покупателя на рекламные предложения и пренебрежение предварительным анализом как рынка решений в целом, так и технического изучения заинтересовавших решений.

— Бытовая техника является в первую очередь инженерным объектом. Для рядового пользователя может быть полезен общедоступный инструментарий в интернете: комментарии и отзывы, сравнительные таблицы маркетплейсов и агрегаторов, — поделился Волков.

Научный сотрудник центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Сенсорика» на базе Московского института электронной техники Султансаид Муратчаев в свою очередь также отметил, что чаще всего, находясь в магазине, россияне берут первый попавшийся взгляду прибор, будь то чайник или электроплита, оценивая его по внешним параметрам.

— Когда дело доходит до электронной техники, основной критерий, на который стоит акцентироваться, — это технические параметры устройства. Как правило, большинство не сможет понять разницу между двумя устройствами, сравнивая те или иные параметры. Больше — не значит лучше. Например, чем больше мощность — тем больше энергопотребление. Для того чтобы не промахнуться с покупкой, стоит при выборе любой техники ориентироваться на отзывы. Это самый надежный показатель качества бытовой техники, — посоветовал эксперт.

Обратить внимание

По словам Волкова, при выборе какого-либо бытового прибора или техники необходимо определиться с действительно нужными для пользователя функциями. После этого важно соотнести требуемые функции с возможностями техники, а уже затем определить ценовой диапазон.

Кроме того, эксперт посоветовал изучить предложения, имеющие отзывы в виде баллов и, возможно, комментариев на известных маркетплейсах.

— Далее нужно обратить внимание на гарантийную и постгарантийную поддержку производителя, а также условия сервиса, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Как рассказал Муратчаев, приобретая технику для нагрева еды, воды и тому подобного, стоит полагаться на габариты и параметры мощности.

— Если мы говорим про кондиционер, то необходимо учитывать площадь, на которую он работает, — сказал эксперт.

Дорогая и качественная

Волков обратил особое внимание на то, что самой качественной и дорогой техникой в доме должны быть системы обнаружения протечек воды, утечек газа, пожара и задымления. Ведь именно эти технологические изобретения отвечают за безопасность домочадцев и сохранность имущества.

— В этот же список можно внести различные системы безопасности в виде видеоаналитики и другого, — добавил эксперт.

Собеседник «ВМ» напомнил, что каждая техника, которая работает от электросети, несет опасность. Но есть системы, которые необходимо чаще обслуживать и подвергать контролю. В первую очередь технику, имеющую нагревательные элементы.

По словам Муратчаева, самой качественной и дорогой в доме должна быть такая техника, «как микроволновка, холодильник, стиральная машина, увлажнитель воздуха».

Самая опасная

Волков, отвечая на вопрос о том, какая техника представляет опасность в виде вредного излучения, рассказал, что таких устройств или изделий не может быть на российском рынке. Все приборы проходят проверку и контроль на соответствие безопасности.

— Относительно излучения стоит отметить, что техника, выпускаемая на рынок, проходит контроль и проверку на соответствующие требования ГОСТа, — сказал эксперт.

По мнению Муратчаева, среди экземпляров домашней техники опасность для человека предоставляет микроволновая печь. Она непосредственно связана с излучением. Поэтому предполагается, что при работе микроволновки необходимо быть хотя бы в 30 сантиметрах от нее. Опасен и фен: есть риск уронить его в воду при использовании в ванной.

— Кондиционер. Часто люди привыкают к кондиционеру и не замечают, как они могут простыть. Также со временем кондиционер необходимо очищать из-за загрязнения воздушных фильтров, — заключил собеседник «ВМ».