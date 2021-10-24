Инженер рассказал, какое освещение поможет настроиться на работу дома

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Для спален нужно выбирать лампы с теплым светом. Они помогут расслабиться и настроиться на отдых. А вот для рабочего места лучше выбирать лампы с холодным светом, чтобы быть сконцентрированным на деле. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал инженер-светотехник, разработчик российского светотехнического оборудования Григорий Найденков.

По его словам, при выборе лампы для домашнего освещения важно обращать внимание на параметр «коррелированная цветовая температура». Он указывается на упаковке изделия в кельвинах (К). Например, 3000 К — теплый свет, 4000 К — нейтральный белый свет, 5000 К — холодный свет, 6500 К — дневной свет. У разных производителей ламп наименования могут отличаться, но цветовая температура в кельвинах указывается почти всегда. Чем выше данный параметр, тем лампа «холоднее».

— Источник света с цветовой температурой 2700–3000 К светит примерно как бытовая лампа накаливания. Выбор цветовой температуры — это личный выбор каждого, но все же для спален, мест отдыха рекомендуется выбирать более теплую цветовую температуру, а для кабинета, мастерской или другого рабочего места — более холодную. Теплый свет помогает человеку расслабиться, создает ощущение комфорта и спокойствия. Он помогает лучше засыпать. Холодный же свет настраивает на работу, концентрацию внимания, — рассказал Найденков.

Также он подчеркнул, что некоторые современные источники света имеют управление со смартфона. Стоимость таких устройств на данный момент небюджетна. Однако это позволит применить современные методы управления типа «Умный дом» в освещении: менять световой поток, цветовую температуру, настраивать сценарии освещения и, конечно же, включать и выключать устройство.