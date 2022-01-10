«Ждем прорыва»: названы три главных тренда медицинских технологий в 2022 году

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В 2021 году в медицине произошло немало интересных событий. Связаны они как с непрекращающейся пандемией коронавируса, так и с лечением других различных заболеваний. Эксперт рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов назвал главные из них и обозначил тренды, к которым они приведут.

По его словам, с этого года, а с марта в полном объеме, вступают в силу изменения в закон об охране здоровья, позволяющие применять незарегистрированные медицинские изделия in vitro (в пробирке).

— Это должно спровоцировать расцвет генетической диагностики, который начнется уже в этом году. В первую очередь закон важен для людей, которые страдают редкими заболеваниями, вызванными мутациями в генах. По европейской квалификации их около 6 тысяч. Особенно часто такими заболеваниями страдают дети. Закон упростит создание диагностических тестов, которые помогут оперативно выявлять патологию и подобрать правильную терапию, чтобы улучшить качество жизни ребенка, — отметил специалист.

В рамках дорожной карты «Хелснет» НТИ планируется сделать упор на тестах для выявления ювенильного идиопатического артрита — тяжелого заболевания у детей и подростков с преимущественным поражением суставов. Вступление в силу закона даст старт развитию персонализированной медицины для тех, кому она особенно нужна, говорит Андрей Ломоносов.

Другим важным событием эксперт назвал запуск в России стратегического проекта (проекта-маяка) «Персональные медицинские помощники». Он предполагает дистанционное наблюдение россиян, страдающих сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, а в дальнейшем — и другими заболеваниями.

— Запуск этого проекта должен привести к появлению уже в 2022 году многочисленных цифровых решений — персональных устройств и связанных с ними информационных систем для врачей. Наработки уже есть, проводятся пилотные проекты, которые показывают, что дистанционный контроль (например, с помощью подключенного к информационной системе тонометра или ингалятора) в десятки раз снижает риск госпитализации. Тяжелое состояние редко развивается мгновенно, зачастую ему предшествуют некоторые отклонения от нормы, которые могла бы убрать корректировка терапии, — пояснил эксперт.

А третьим трендом стала телемедицина. Она уже сейчас развивается большими темпами, и ожидается, что в 2022 году выйдет на новый уровень, предположил спикер.

Главным вызовом ближайших лет Ломоносов назвал создание системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР).

— Мы ждем прорыва в этой сфере. Уже объявлен технологический конкурс, его участники должны преодолеть технологические барьеры и создать продукт на основе искусственного интеллекта, который поможет поставить точный диагноз и назначить корректное лечение. Сейчас системы на основе ИИ успешно анализируют медицинские изображения (КТ, МРТ, рентген), в том числе выявляют ковид. Но комплексного решения в мире пока нет. И мы надеемся, что российским командам удастся его создать. Это задача ближайших лет, — заключил собеседник «ВМ».

«Хелснет» — рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих увеличение продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний. Он включает в себя открытую экосистему, которая поддерживает и развивает компании, создающие, производящие и предоставляющие биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к значительному улучшению здоровья и качества жизни человека в России и в мире.

Проект реализуется как дорожная карта некоммерческой организацией «Национальная технологическая инициатива».