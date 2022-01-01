Технологии и строительство: как изменится столичная медицина в 2022 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Развитие системы здравоохранения — одна из основных и приоритетных задач для московских властей. В 2022 году процесс модернизации столичной медицины продолжится. «Вечерняя Москва» рассказывает, какие новации ожидают горожан в данной сфере.

Финансирование и объемы строительства

На систему здравоохранения власти города выделят 832,4 миллиарда рублей в 2022 году. Деньги пойдут на развитие новых информационных технологий в медицине, цифровизацию столичного здравоохранения, реализацию программы по строительству и ремонту медицинских учреждений и обеспечение лекарствами льготных категорий граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что столица намерена наращивать объемы финансирования амбулаторной помощи. В 2022 году по программе государственных гарантий на ее развитие будет направлено 60 процентов от всего финансирования по линии обязательного медицинского страхования (ОМС).

Всего за период с 2022 по 2024 год в городе появятся 45 объектов здравоохранения. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что среди них 12 больничных корпусов, 23 поликлиники и подстанция скорой медицинской помощи.

Заммэра отметил лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени Логинова площадью порядка 76 тысяч квадратных метров. По его словам, в этом комплексе можно будет получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь.

Строительство детских и взрослых медучреждений

В 2022 году четырехэтажная детская поликлиника на 320 посетителей в смену появится на севере столицы — в районе Савеловский. Возведение медучреждения предусмотрено на Вятской улице. Специалисты обустроят здесь комфортный холл и пространства для ожидания, установят лифты и создадут удобную навигацию. В четырехэтажном здании предусмотрены кабинеты выдачи справок, приема анализов, введения инъекций, врачей-специалистов, лаборатории, зоны дежурного врача и функциональной диагностики, педиатрическое и реабилитационное отделения, административные и технические помещения.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще одну детскую поликлинику на 320 посещений в смену возведут в районе Ховрино на Зеленоградской улице. Здесь будут оказывать первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. Также строители создадут в учреждении доступную среду для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В здании предусмотрены санузлы, буфет, зона приема анализов, фильтр-боксы, кабинеты врачей-специалистов, кабинет ЛФК, административные и многие другие помещения.

Также на 2022 год запланирован ввод в эксплуатацию скоропомощного стационарного комплекса на территории Детской городской клинической больницы имени Филатова в столице. Общая площадь комплекса составит около 15 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено размещение шести разнопрофильных операционных, а также современного медицинского оборудования.

Помимо этого, капитальный ремонт в терапевтическом корпусе № 1 Морозовской детской городской клинической больницы завершится в конце 2022 года.

— Семиэтажное здание, рассчитанное на 158 коек, было построено в 1971 году. Его площадь составляет почти 9,5 тысячи квадратных метров. Корпус полностью обновят и установят новое высокотехнологическое медицинское оборудование, — сказал заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

Строительство здания детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на 750 посещений в смену в Дмитровском районе на севере Москвы завершат тоже в 2022 году. Во взрослом отделении предусмотрены кабинеты врачей общей практики и медиков-специалистов, отделы профилактики, лучевой диагностики и реабилитации, помещения для УЗИ, лаборатории, процедурные комнаты и многие другие. Для детей в здании организуют отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, педиатрическое отделение, процедурные кабинеты, лаборатории, травмпункт, кабинеты лучевой диагностики и другие необходимые помещения.

Помимо этого, основные строительные работы будут закончены в 2022 году в новом скоропомощном стационарном корпусе НИИ имени Склифосовского.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

— Требуется создание мощного большого корпуса скорой помощи, который бы обеспечил комфортное пребывание пациентов, работу врачей, современную диагностику и качественную оперативную помощь, — заявил Сергей Собянин.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков добавил, что строящийся комплекс будет оборудован современной аппаратурой, что позволит на 50–70 процентов увеличить пропускную способность приемного отделения экстренных служб.

Также на 2022 год запланирован ввод в эксплуатацию Инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1. Здесь появится новый лечебный блок, в котором пациенты будут размещаться в индивидуальных боксах мельцеровского типа.

Отмечается, что все объекты столичной системы здравоохранения будут соответствовать принятым стандартам.

Реконструкция и благоустройство

Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году в городе будет реконструировано около 50 поликлиник. По его словам, для этого власти столицы не жалеют ни сил, ни ресурсов, продолжая работать даже в пандемию коронавирусной инфекции. Мэр Москвы также назвал программу реконструкции поликлиник одной из самых востребованных у горожан. Более того, он подчеркнул, что реконструкция проводится основательно: от старого здания остается только остов.

Помимо этого, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства закончат работы по благоустройству на территории рядом с 38-ю столичными поликлиниками. Прилегающие территории оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания маломобильных горожан. При этом для безопасного пребывания горожан рядом с медучреждения в вечернее время появятся световые конструкции с энергоэффективными лампами. В рамках благоустройства зоны при поликлиниках будут озеленены. Всего планируется высадить около 600 деревьев и 6,8 тысячи кустарников.

Поддержка онкобольных

Сергей Собянин заявил, что программу лекарственного обеспечения онкологических пациентов расширят в 2022 году в столице. Глава города подчеркнул, что в рамках реализации программы Городская клиническая больница имени Боткина станет первым масштабным проектом.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Помимо этого, в 2022 году планируется завершить ремонт первого корпуса московской социальной гостиницы для семей с онкобольными детьми «Добрый дом». После этого разместиться в гостинице смогут более 200 семей. Здесь их обеспечивают временным жильем, необходимой материальной помощью, питанием, бытовой химией и постельными принадлежностями. Дети участвуют в различных праздниках, мастер-классах, пока их родители получают консультации специалистов, всестороннюю помощь и поддержку.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что в столице с 1 января 2022 года появятся публичные рейтинги онкологических медицинских центров или система пациентоориентированного здравоохранения.

Инновационный центр «Сколково»

Столичные власти планируют начать в 2022 году строительство центра ядерной медицины и университетского госпиталя в инновационном комплексе «Сколково» в следующем году. Также специалисты возведут реабилитационный комплекс широкого профиля.

Также запланирован ввод в эксплуатацию многофункционального медцентра на территории Международного медицинского кластера (ММК) в «Сколкове» в третьем квартале 2022 года.

— Уникальное для России медицинское здание появится на территории международного медицинского кластера... На 95 процентов завершены монолитные работы, ведутся работы по устройству фасада здания, монтажу внутренних и наружных инженерных систем, а также внутренние работы по монтажу перегородок, — рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Также на территории ММК «Сколково» откроются представительства трех ведущих зарубежных клиник. Здесь будут работать медучреждения из Франции, Испании и Израиля. Специалисты создадут инфраструктуру, которая позволит оперативно передать новейшие технологии в российское здравоохранение.

Более того, в Международном медицинском кластере «Сколково» появится биотехнологическая лаборатория, которая будет соответствовать самым высоким международным стандартам. Объект проектируется и строится в полном соответствии с требованиями стандартов LEED с возможностью сертификации в будущем. Все архитектурно-планировочные решения учитывают требования международной аккредитации.

Развитие технологий

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти планируют установить в медицинских учреждениях цифровые электрокардиографы с функцией интеграции с системой ЕМИАС в 2022 году. Такая новация позволит пациентам быстрее получать результаты ЭКГ. Так, расшифровку кардиограмм переведут в электронный формат. Это будет возможно с помощью применения искусственного интеллекта. Результаты также будут отображаться в ЕМИАС.

— Врачу не нужно будет тратить на это время. А пациенту больше не надо будет собирать ленту и класть ее в карман. Она автоматом отразится в вашей электронной карте вместе с заключением. И очень быстро пациент сможет получить второе мнение, — объяснила заммэра.

Помимо этого, Анастасия Ракова сообщила, что новый подход проактивного наблюдения за хронически больными пациентами будет введен в столице в следующем году. Такие принципы начнут применять по девяти основным нозологиям, определяющим смертность. Как правило, это заболевания, относящиеся к БСК и эндокринологии. По словам заммэра, в настоящее время к хроническим больным такого типа можно отнести полтора миллиона москвичей.