Ищи меня в «Россграме»: создатель новой соцсети рассказал о ее перспективах

Так выглядит главная страница сайта новой российской социальной сети на экране смартфона / Фото: Маргарита Шамова / Вечерняя Москва

28 марта в России заработает новая социальная сеть для обмена видео и фото — «Россграм». Она станет аналогом зарубежной соцсети, с 14 марта заблокированной в стране по распоряжению Роскомнадзора. «Вечерняя Москва» узнала детали о новом продукте у его создателя Александра Зобова.

Разработка сети началась намного раньше, чем зарубежное приложение заблокировали, отмечает Зобов.

— Сейчас наши наработки стали особенно актуальны. Поэтому мы решили как можно скорее доработать продукт и запустить его, — говорит Александр.

Российское приложение будет отличаться от зарубежного аналога дизайном. Но главное — в способах монетизации, которой лишились сейчас блогеры и малый бизнес. В новой соцсети можно будет выкладывать платный контент.

— Мы добавили и функцию коллективного сбора средств на проекты. А еще пользователи смогут приглашать других в соцсеть и получать за это вознаграждение, — пояснил Зобов.

С 28 марта приложение будет доступно крупным блогерам и партнерам, затем сеть откроют для остальных пользователей.

Как ни странно, некоторые СМИ назвали новость фейком. В сети звучат споры о ее перспективах. Многие не могут удержаться от шуток про название «Россграм». «А почему не 100грамм?», «Ощущение, что создаете аналог для дам бальзаковского возраста» — так комментируют новость пользователи. Но разработчики сочли, что «Россграм» звучит вполне патриотично. Впрочем, не исключено, что сеть сменит имя.

— Мы выбрали это название, так как оно показалось патриотичным и немного провокационным. И в целом оно сыграло положительную роль в пиаре продукта. Но сейчас мы намереваемся изменить название. В этом нам поможет народное голосование, — делится планами Александр. — А отвлекаться на критику нам некогда, мы заняты разработкой продукта. Слишком большая ответственность на нас. Мы создаем приложение, которое ждут сотни тысяч пользователей, а через месяц их будет в нем не менее миллиона.

СОХРАНЯЕМ ДАННЫЕ

Данные из сервисов, которые перестали работать в РФ или ограничили функции, можно перенести.

— Скачать ролики из YouTube можно с помощью таких бесплатных программ, как ClipGrab и 4K Video Downloader. В них нужно разместить ссылку на ролик, и начнется скачивание.

— Перенести данные из Google-диска в «Яндекс. Диск» можно с помощью встроенных инструментов этих программ.

— В мессенджере WhatsApp есть возможность сохранить всю историю и чаты аккаунта и перенести в Telegram. Для этого в настройках выберите опцию «Экспорт чата» и во вкладке «Поделиться» отметьте Telegram.