Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Китайский смартфон заменит айфон: как в России обстоят дела с иностранными гаджетам

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Технологии
Китайский смартфон заменит айфон: как в России обстоят дела с иностранными гаджетам
Фото: depositphotos

В России впервые с марта снизились цены на смартфоны. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по оптово-розничной торговле Романа Дергачева, стоит ли сейчас приобретать новый телефон и что будет происходить с ценами в ближайшее время.

Введение санкций сильно осложнило логистику для большинства компаний, поэтому многие крупные иностранные производители вынуждены были приостановить поставки своей продукции в Россию. Тогда цены поднялись примерно на 30 процентов, появился дефицит электроники. Однако спустя несколько месяцев ситуация стабилизировалась — в Россию пришли новые производители, а технику мировых гигантов теперь возят через третьи страны.

— Цены на смартфоны еще немного снизятся, а потом окончательно зафиксируются, — рассказывает Роман Дергачев. — Продукции Apple, Samsung, Lenovo, Honor и Nokia сейчас на рынке достаточно, поэтому можно смело приобретать технику или немного подождать и купить ее на пять процентов дешевле нынешней цены.

Выгоднее всего это сделать через неофициальных поставщиков. В большинстве случаев официальные компании продают технику, отгруженную до введения санкций. Причем по завышенной цене — из-за закупки по старому курсу. А благодаря параллельному импорту у покупателя есть шанс приобрести тот же девайс по более демократичной цене — сказывается влияние крепкого рубля.

— Многие магазины сейчас тоже планируют продавать продукцию, привезенную из третьих стран. Сначала они не хотели портить отношения с официальными представителями. Но бизнес надо спасать. Тем более условия для этого есть — спрос на смартфоны все еще очень высок, — рассказал эксперт.

Китайский смартфон заменит айфон: как в России обстоят дела с иностранными гаджетам

Стабилизировали ситуацию на рынке игроки из дружественных стран — преимущественно из Китая. По словам торгового представителя одного из крупных магазинов электроники Олега Прохорова, отечественные компании уже расширили ассортимент смартфонов китайского производства и сейчас находятся на стадии подписания договоров о сотрудничестве с новыми брендами электроники.

— Например, Xiaomi и Huawei планируют поставлять нам новинки и увеличить свое присутствие в России, — добавил эксперт.

По словам Прохорова, китайские смартфоны завоевывают у покупателей все большую популярность благодаря хорошему качеству и приятной цене — она в несколько раз ниже, чем у европейских и американских аналогов.

— У китайских смартфонов хорошие камеры, что очень важно для многих. Плюс ко всему, они долговечны и сервисное обслуживание достаточно недорогое, — добавил он.

Олег Прохоров уверен, что в ближайшем будущем нас ждут новые поставщики из Индии и Кореи. Возможно, к началу следующего года возобновят свои поставки и крупные гиганты.

— Судя по их действиям, окончательно терять российский рынок они не хотят. Ищут возможности, обходные пути, но за границей на них очень сильно давят. В любом случае, без смартфонов не останемся, — считает эксперт.

Цены Смартфоны покупка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Иван Скобрев
Иван Скобрев

Любоваться закатами и ловить тайменя

Ирина Радченко
Ирина Радченко

Три ловушки дешевой ипотеки

Все мнения
О проекте