Китайский смартфон заменит айфон: как в России обстоят дела с иностранными гаджетам

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В России впервые с марта снизились цены на смартфоны. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по оптово-розничной торговле Романа Дергачева, стоит ли сейчас приобретать новый телефон и что будет происходить с ценами в ближайшее время.

Введение санкций сильно осложнило логистику для большинства компаний, поэтому многие крупные иностранные производители вынуждены были приостановить поставки своей продукции в Россию. Тогда цены поднялись примерно на 30 процентов, появился дефицит электроники. Однако спустя несколько месяцев ситуация стабилизировалась — в Россию пришли новые производители, а технику мировых гигантов теперь возят через третьи страны.

— Цены на смартфоны еще немного снизятся, а потом окончательно зафиксируются, — рассказывает Роман Дергачев. — Продукции Apple, Samsung, Lenovo, Honor и Nokia сейчас на рынке достаточно, поэтому можно смело приобретать технику или немного подождать и купить ее на пять процентов дешевле нынешней цены.

Выгоднее всего это сделать через неофициальных поставщиков. В большинстве случаев официальные компании продают технику, отгруженную до введения санкций. Причем по завышенной цене — из-за закупки по старому курсу. А благодаря параллельному импорту у покупателя есть шанс приобрести тот же девайс по более демократичной цене — сказывается влияние крепкого рубля.

— Многие магазины сейчас тоже планируют продавать продукцию, привезенную из третьих стран. Сначала они не хотели портить отношения с официальными представителями. Но бизнес надо спасать. Тем более условия для этого есть — спрос на смартфоны все еще очень высок, — рассказал эксперт.

Стабилизировали ситуацию на рынке игроки из дружественных стран — преимущественно из Китая. По словам торгового представителя одного из крупных магазинов электроники Олега Прохорова, отечественные компании уже расширили ассортимент смартфонов китайского производства и сейчас находятся на стадии подписания договоров о сотрудничестве с новыми брендами электроники.

— Например, Xiaomi и Huawei планируют поставлять нам новинки и увеличить свое присутствие в России, — добавил эксперт.

По словам Прохорова, китайские смартфоны завоевывают у покупателей все большую популярность благодаря хорошему качеству и приятной цене — она в несколько раз ниже, чем у европейских и американских аналогов.

— У китайских смартфонов хорошие камеры, что очень важно для многих. Плюс ко всему, они долговечны и сервисное обслуживание достаточно недорогое, — добавил он.

Олег Прохоров уверен, что в ближайшем будущем нас ждут новые поставщики из Индии и Кореи. Возможно, к началу следующего года возобновят свои поставки и крупные гиганты.

— Судя по их действиям, окончательно терять российский рынок они не хотят. Ищут возможности, обходные пути, но за границей на них очень сильно давят. В любом случае, без смартфонов не останемся, — считает эксперт.