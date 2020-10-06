Большое кольцо строят ударными темпами

Проходчик строительно-монтажного управления № 6 Мосметростроя Николай Цыплов укладывает арматуру на станции «Рижская» Большой кольцевой линии метрополитена / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 6 октября, заммэра столицы по вопросам градполитики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что Большое кольцо построят за два-три года.

Нового подземного рекордсмена мира решено достроить к концу 2022 года.

— В течение двух-трех лет завершим главный проект — Большую кольцевую линию метро, которая строится ударными темпами, — сообщил «ВМ» Андрей Бочкарев. — Она станет самым протяженным в мире метрокольцом — это 70 километров, на которых расположится 31 станция.

По словам заместителя мэра, когда подземное кольцо полностью «замкнется», у многих москвичей отпадет необходимость доезжать до старой Кольцевой линии и расположенных внутри нее пересадочных станций — пересесть на нужную ветку, попасть в соседний район можно будет гораздо быстрее и удобнее.

— Таким образом снизится и нагрузка на Кольцевую, на станции в историческом ядре города, — пояснил глава Стройкомплекса. — Станет свободнее и на дорогах — на Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях, дорогах районного значения.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что метро — важнейший проект для города и горожан, один из ключевых объектов жизнеобеспечения и нормального функционирования столицы.

— Появление новых станций — это мощный катализатор развития Москвы как города, максимально комфортного и удобного для всех, — продолжил он. — Это и сложнейшая стройка, где занято огромное количество людей, техники и технологий, влияющая также и на работу смежных отраслей.

По его словам, стройку метро не останавливали ни во время Великой Отечественной войны, ни во время кризисов, ни в пандемию коронавируса, ставшую серьезным вызовом.

— Кризисы, эпидемии приходят и уходят, а построенные станции метро остаются служить пассажирам еще 100 и более лет, — сказал Андрей Бочкарев.

Заммэра добавил, что темпы метростроения в Москве в последнее десятилетие в пять раз превышают те, что были в советские времена, а в мировых рейтингах Москва уверенно обходит и Пекин, и Стамбул, и Мехико, и Берлин, и Нью-Йорк, и Париж, и другие мировые мегаполисы.

— Это подтверждают международные рейтинговые агентства: по темпам сооружения метро мы в тройке мировых лидеров, а по интенсивности строительства — на первом месте в мире, — резюмировал глава столичного Стройкомплекса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В транспортное строительство город вкладывает колоссальные средства — до 70 процентов всей Адресной инвестиционной программы. Каждый рубль, вложенный в развитие скоростного транспорта (и в первую очередь, метро) в пешей доступности, приносит три рубля внебюджетных инвестиций плюс дополнительные налоги. С 2011 года в Москве введено более 300 километров линий метро, МЦК и МЦД, для пассажиров открылись 145 станций, в том числе 56 — в подземке, 31 — на МЦК и 58 — на МЦД.

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