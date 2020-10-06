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Инспекторы ЦОМП помогли более чем 800 пассажирам МЦД с момента их запуска
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Инспекторы ЦОМП помогли более чем 800 пассажирам МЦД с момента их запуска

Юлия Захарова

Город

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оказали помощь более чем 800 пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД) с начала их работы. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

— Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров всегда придут на помощь пассажирам МЦД, если она понадобится. Всего с момента запуска диаметров ЦОМП помог уже больше 800 пассажирам, — отметили в ведомстве.

Больше всего обращений к сотрудникам поступало от слабовидящих граждан или людей, которые испытывали сложности при самостоятельном передвижении. ЦОМП помогает пользоваться метрополитеном, Московским центральным кольцом (МЦК) и МЦД. Также сотрудников центра можно найти на территории вокзалов.

Ранее, в период закрытия участка Арбатско-Покровской линии подземки, инспекторы консультировали горожан об альтернативных маршрутах и помогали сориентироваться на МЦД тем, кто решил испытать их впервые, передает агентство городских новостей «Москва».

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