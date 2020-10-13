Отправимся с «Калужской». Как развивалось электродепо оранжевой ветки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В этот день в 1962 году открылось электродепо «Калужское», которое обслуживает поезда, курсирующие по Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

История этого электродепо началась после ввода в эксплуатацию первого участка Калужского радиуса от «Новых Черемушек» до «Октябрьской».

— Метрополитен в те годы строился быстро, и пришелся на время, когда район еще не был заселен полностью. Оформление новых станций было очень минималистично, — рассказал директор Народного музея метро Константин Черкасский.

Парк депо изначально состоял из вагонов типа «Д», затем начали поступать вагоны типа «Г» из депо «Сокол», а вагоны «Д» были переданы в депо «Измайлово». Составы из вагонов «Г» в «Калужском» постепенно списывались, последние них проработали на Калужско-Рижской линии до начала 1980-х годов.

История электродепо полна достижений.

— Коллектив его в середине 70-х годов первым освоил средний ремонт подвижного состава, который включает в себя полную разборку всех узлов вагона, их осмотр, замену старых деталей, перетяжку проводов и замену электропроводки, покраску вагона и т.д. До этого подобные виды работ выполнялись только на вагоноремонтных заводах, — сообщили в столичном метрополитене.

В одном из помещений депо с 1964 по 1974 год находилась единственная наземная станция Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

После продления радиуса до станций «Новые Черемушки» — «Беляево» название передано подземной станции. На одной из стен бывшего станционного нефа до начала 2000-х годов можно было увидеть старые указатели с названиями станций метрополитена до переименования, например «Площадь Ногина», «Колхозная», «Щербаковская», а также отсутствует станция «Шаболовская». Частично сохранились оригинальные светильники модного в 60– 70-е годы прошлого века футуристического дизайна. Кстати, в оформлении подземной станции метрополитена «Калужская» тоже использован мотив устремления в будущее. Технологические двери на путевых стенах украшены чеканкой с изображением космических кораблей.

Кстати, станция метро «Алексеевская» Калужско-Рижской линии с 1958 по 1966 год носила самое короткое название за всю историю Московского метрополитена, всего из трех букв: «Мир». Станция Московского метрополитена с названием «Калужская» открывалась в Московском метрополитене трижды, и каждый раз на новом месте.

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