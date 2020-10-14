Как украсят станцию «Улица Народного Ополчения»

Дизайн-проект станции Московского метрополитена «Улица Народного Ополчения» / Фото: Stroi.mos.ru

В среду, 14 октября, руководитель проекта АО «Объединение «Ингеоком» Максим Поламорчук рассказал о ходе строительства станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро.

Это одна из 31 станций на новом подземном кольце. Отличать ее будет особый характер, подчеркнуть который призван дизайн «Улицы Народного Ополчения».

Тематику оформления выбирали исходя из названия станции — ее дизайн посвятят трем воинам, защищавшим нашу страну в разные века, в XVII, XIX и XX.

— В настоящее время специалисты ведут отделку платформенного участка и первого вестибюля станции, — рассказал Максим Поламорчук. — Специалисты монтируют панели.

Уже сооружена тягово-понизительная подстанция — мотор и сердце станции. Во второй половине октября должны принять на нее напряжение.

— Ведется монтаж инженерных систем, вентиляции, систем связи, щитовых, — продолжил Поламорчук.

Главными сложностями он назвал перенос коммуникаций и демонтаж трех жилых домов. Сделали это для расчистки стройплощадки.

— В этом районе собрано большое количество коллекторов, проходят разнообразные коммуникации. Нам приходилось заниматься перепуском сетей на проспекте Маршала Жукова, — пояснил она. — Работу эту проводили в четыре этапа, приходилось даже перекрывать улицу, ограничивая движение.

Сама станция мосметро «Улица Народного Ополчения» расположится в центре района Хорошево-Мневники. У нее будут два подземных вестибюля с выходами на обе стороны проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного. Один из перспективных переходов в будущем выведет на пересадку с Рублево-Архангельской линией. По проекту, Большое кольцо метро даст возможность построить радиальное направление метро в отдаленные столичные районы.

— Заложена техническая возможность построить еще одну ветку метро,— рассказал Максим Поламорчук. — Готовится монолитный коридор, который заложим на время сборным железобетоном. При присоединении Рублево-Архангельской линии его демонтируют, и на «Улице Народного Ополчения» появится удобная пересадка.

Кстати, на улице Демьяна Бедного отремонтируют и заменят асфальт, приведут в порядок тротуары. От проезжей части тротуары отделят бордюрным камнем. «Улица Народного Ополчения» проектировалась в двухуровневом станционном комплексе, состоящем из двух станций Большого кольца и перспективной Рублево-Архангельской линии метро.

Читайте также: Отправимся с «Калужской». Как развивалось электродепо оранжевой ветки