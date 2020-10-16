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Лилия прошла под рекой. Щит-гигант построил тоннель за два года
Александр Козлов у проходческого щита «Лилия», который на тот момент проложил двухпутный тоннель на Кожуховской линии / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Лилия прошла под рекой. Щит-гигант построил тоннель за два года

Василиса Чернявская 

Транспорт

На западе Большой кольцевой линии метро завершилась проходка тоннелей протяженностью свыше десяти километров.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, щит-гигант «Лилия» завершил последнюю проходку на западе нового подземного кольца. Проходческий комплекс диаметром десять метров соорудил двухпутный тоннель между станциями «Мневники» и «Кунцевская».

— Построен тоннель длиной более 2,2 километра в плотной городской застройке. Первая проходка на западном участке стартовала осенью 2018 года, а на данный момент здесь пройдены четыре тоннеля шестиметровыми и два — десятиметровым механизированными комплексами, — отметил заммэра.

«Лилия» прошла под действующими Арбатско-Покровской и Филевской линиями и под руслом реки Москвы в водонасыщенных грунтах, на пойменном участке реки в районе Филевского парка.

Глава компании — генерального проектировщика и генподрядчика по строительству новых станций московской подземки Юрий Кравцов сообщил, что проходка под синей веткой метро завершилась раньше установленного срока. Арбатско-Покровскую линию приходилось частично перекрывать, а щит в штатном режиме прошел 119 метров в зоне влияния.

— Строительство участка на западе Большой кольцевой линии метро под руслом Москвы-реки велось с постоянным грунтопригрузом в камере забоя — технологией, которая позволяет проходить любые осложненные грунты, исключая нештатные ситуации. А для обеспечения полной сохранности действующих и вновь возводимых сооружений метрополитена во время строительства западного участка кольца велись круглосуточный геотехнический мониторинг и научно-техническое сопровождение, — уточнил Юрий Кравцов.

В состав западного участка БКЛ вошли четыре станции. Все они находятся в разной стадии готовности. Так, на «Улице Народного Ополчения» и «Карамышевской» идут отделочные работы и монтаж коммуникаций. На «Мневниках» и «Кунцевской» монтируют основные конструкции.

— Западный участок БКЛ улучшит транспортное обслуживание жителей Хорошево-Мневников, Кунцева, Фили-Давыдкова и снизит нагрузку на перегруженные линии метро в этой части города, в частности на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую ветки, — сообщили в столичном Стройкомплексе.

КСТАТИ

В этом году строители обещают закончить возведение станций «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения» на западном участке БКЛ. Еще две станции сдадут в 2022 году.

Власти планируют ускорить сооружение нового подземного кольца. «Замкнуть» Большую кольцевую линию планируют в 2022 году. Ее длина — 70 километров.

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