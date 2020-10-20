Двери открыты дважды. Как станция метро обрела вторую жизнь

Выставка на Воробьевых горах / Фото: Пресс-служба Музея Победы

В этот день, 20 октября, 73 года назад была закрыта на продолжительный ремонт станция метро «Воробьевы горы». Через восемь лет после завершения работ станция получила статус одного из уникальных для Москвы выставочных пространств.

Через восемь лет после завершения работ станция получила статус одного из уникальных для Москвы выставочных пространств.

— Выбравшаяся на поверхность станция опровергла концепцию московского метро как исключительно подземного дворца, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович. — Прослужившую 24 года станцию закрыли для пассажиров на целых 19 лет. После второго открытия изменилось название станции, обновились конструкция моста и интерьер станции. Теперь вестибюли облицованы серым гранитом, пол выложен метлахской плиткой, а цоколи колонн отделаны черным габбро. Стены, как и было прежде, прозрачные, через которые открывается прекрасный вид на Москву-реку.

Когда станция строилась, вместо металлических колонн использовали железобетонные. Поскольку работы велись и зимой во время холодов, чтобы избежать застывания бетона, в него добавляли нитритную соль. Это привело к коррозии металлических элементов и сократило ресурс конструкций. Со временем станцию пришлось закрывать на реконструкцию.

После своего второго открытия станция стала использоваться еще и как часть культурного пространства метрополитена.

Оно существует на станции «Воробьевы горы» с 2010 года. В десяти стеклянных колбах периодически устраивают экспозиции. Например, накануне чемпионата мира по футболу, который состоялся в 2018 году, в колбах были представлены образцы официальной формы команд-участниц и футбольные мячи.

Часто за стеклом можно увидеть народные промыслы, привезенные из одного из российских регионов. Пассажиры могут воочию насладиться многообразием культур проживающих в стране народов.

Для примера, только в прошлом году на этой площадке для пассажиров было открыто семь различных экспозиций, среди которых выставка шахматной атрибутики к турниру Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), экспозиция программы «Московское долголетие», выставка к Московской неделе моды, а также экспозиция «Король баттерфляя», посвященная рекордам и достижениям великих спортсменов-пловцов. В этом году на станции открывалась выставка, посвященная истории Карачаево-Черкесской Республики.

Кстати, с 1983 по 2002 год велась реконструкция моста, во время которой станция была закрыта. Что не помешало в 1999 году ее переименовать из «Ленинских» в «Воробьевы горы».

Чтобы пройти от начала до конца самую длинную станцию в метрополитене, необходимо потратить четыре минуты, если двигаться спокойным шагом.

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