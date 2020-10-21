Власти Москвы начнут борьбу с фальшивыми аккаунтами в системе каршеринга

Москвичка Яна Остапенко за рулем каршерингового автомобиля, на стекле которого- стикер, сообщающий о том, что автомобиль продезинфицирован. Девушка предпочитает пользоваться краткосрочной арендой машин, потому что их регулярно обрабатывают специальными антивирусными средствами. / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 20 октября, Состоялось выездное заседание депутатов Мосгордумы и членов Общественной палаты РФ, на котором обсудили вопросы обеспечения безопасности каршеринга.

Московская городская дума совместно с ГИБДД, профильными департаментами, Общественными палатами РФ и Москвы, а также каршеринговыми компаниями разработает законодательные методы борьбы с опасной и пьяной ездой, а также фальшивыми аккаунтами в системе краткосрочной аренды автомобилей.

Председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов отметил, что столица лидирует в мире и по числу машин каршеринга, и по количеству активных пользователей, и по загрузке каждого автомобиля.

— По данным агентства «Автостат», на конец 2019 года в автопарке Москвы насчитывалось более 30 тысяч автомобилей каршеринга, — отметил депутат. — За 5 лет, которые прошли с момента запуска сервиса, москвичи и гости столицы воспользовались краткосрочным прокатом более 110 миллионов раз. На один автомобиль каршеринга ежедневно приходится в среднем 6,5 поездки. И естественно, в связи с ростом популярности каршеринга вопросы его безопасности становятся все острее.

Статистика такова, что за 9 месяцев 2020 года инспекторы ГИБДД выявили более 61 тысячи нарушений, совершенных водителями каршеринговых авто, без учета штрафов с ка- мер фотовидеофиксации. Произошло 283 ДТП с участием автомобилей каршеринга, 8 человек погибли, 337 раненых.

Среди самых распространенных проблем безопасности — фейковые аккаунты, которые создают люди, превышение скоростного режима из-за поминутной тарификации и желания доехать быстрее, а также вождение в нетрезвом виде.

Заместитель операционного директора одного из крупных операторов каршеринга Гнел Хачатрян подчеркнул, что снижение аварийности заложено в бизнес-модель компании. Более того, со всеми обозначенными проблемами они активно борются.

— Совместно с правительством Москвы мы разрабатываем целую программу мер по безопасности, используя современные технологии. Например, мы ввели обязательную систему 3D-идентификации водителя как во время регистрации, так и во время аренды, — рассказал Хачатрян. — Также при расчете тарифа используется методика динамического ценообразования на базе цифрового скоринга клиента, которая мотивирует его на аккуратное и безопасное вождение.

Недавно компания запустила новые алгоритмы, которые позволят исключить доступ к сервису людей в состоянии алкогольного опьянения. Они внедрили алкотест на концентрацию внимания и скорость реакции, а также рейтинг клиента, который определяет его персональный тариф, и дополнительные опции, включая доступ к автопарку.

При этом важным аспектом, по словам члена Общественной палаты РФ Александра Холодова, является законодательное закрепление понятия «каршеринг».

— Сейчас его законодательно просто не существует, — пояснил он. — В Гражданском кодексе прописано право арендовать автомобиль, но краткосрочной аренды там нет.

Холодов считает, что необходимо официально ввести такое понятие, чтобы при дальнейшем развитии таких сервисов избежать многих проблем.А уже после этого можно будет разрабатывать какие-либо законы, регулирующие безопасность использования каршеринга.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Магомед Колгаев, руководитель проекта по каршерингу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Мы уделяем особое внимание вопросам безопасности каршеринга. Установка алкозамков прорабатывается с 2017 года. Есть ряд вопросов, связанных с их точностью. Также немаловажно, что любая их установка в автомобиль подразумевает внесение изменений в его конституцию. Еще один важный аспект- необходимый стаж вождения. Почти у всех операторов он от двух лет. Добавлю, что на количество нарушений во многом влияет опыт водителей.

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