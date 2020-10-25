Станция «Сокольники» получилась компактной

Заместитель главного инженера СМУ-12 Евгений Сатышев показывает, где будут располагаться вестибюли будущей станции БКЛ «Сокольники» / Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Продолжается строительство станции Большой кольцевой линии «Сокольники».В воскресенье, 25 октября, «Вечерняя Москва» побывала на объекте и выяснила, что уже сделано, а что еще предстоит.

Станция строится на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля ведут в переход под Сокольническим Валом, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на действующую станцию «Сокольники» Сокольнической линии метро.

— Сейчас возводятся монолитные конструкции станции. Особенность объекта — изначально ограниченное пространство, в которое мы пытались вписаться с учетом плотном застройки. Поэтому станция получилась компактная — длиной 215 метров, — рассказал заместитель столичного мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Это привело к тому, что часть производственных помещений расположили на многоуровневых пространствах. В феврале планируем завершить бетонирование и приступим к оснащению инженерными системами: электроснабжение, кондиционирование, вентиляция, система управления, и проведем отделочные работы. По планам станцию сдадим уже в следующем году.

Строительные работы разделены на три зоны. Две вестибюльные и платформенная части. Монолитные работы по последней уже завершили, и сейчас котлован засыпают песком. Остальные две части пока в процессе. Именно здесь будут располагаться технические этажи и монтироваться эскалаторы.

— Их обычно ставят параллельно возведению конструкций, так как они слишком габаритные. Под эскалаторы уже готовим наклонные плиты, на которых через месяц начнем монтажные работы, — рассказал заместитель главного инженера СМУ-12 Евгений Сатышев.

Прилегающую территорию от станции БКЛ до одноименной станции красной ветки благоустроят.

Еще одна станция на этом участке — «Электрозаводская». Транспортный узел соединит московские диаметры, метро и Большую кольцевую линию. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей. Станция будет запущена до конца этого года.

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