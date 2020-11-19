«Лопнувшее лобовое и оторванные двери»: автоэксперт — о главных ошибках водителей зимой

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Середина ноября ознаменовалась приходом метеорологической зимы в Москву. Для столичных водителей это особый вызов. С наступлением холодов возвращаются вечные вопросы: что делать, если из-за мороза все двери машины покрылись льдом и не поддаются? Как правильно прогреть автомобиль и не навредить ему? Где найти хорошую незамерзайку? Секретами на все эти темы с «Вечерней Москвой» поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его словам, главное для водителя — позаботиться о видимости, отогрев лобовое и боковые стекла, а также зеркала заднего вида. Чтобы сделать это без особого труда и при этом безопасно для себя и транспорта, существует несколько хитростей.

У машины замерзли все двери — как открыть

Во-первых, рассказывает специалист, нужно суметь правильно пробраться в машину. Часто, когда за оттепелью приходит мороз, на уплотнителях образуется ледяная корка, из-за чего дверь не поддается. Этого можно избежать, если заранее обработать резинки силиконом или спреем. Предположим, что морозы застали врасплох — вот тут подключается первый лайфхак.

— Надо очень аккуратно попробовать промять дверь. Не открывать ее сразу, а надавить несколько раз, чтобы лед по самому верху уплотнителя треснул. Только потом можно открывать, но не дергать и не рвать. Иначе уплотнитель оторвется, — предупреждает Субботин.

Если одна дверь упрямится, нужно попытаться открыть другие. Если и они не поддаются, в крайнем случае можно попытаться залезть в машину через багажник.

— Ну если совсем беда — не открывается, и все тут, тогда берем незамерзающую жидкость и льем сверху на дверь, чтобы растопить лед, где находится уплотнитель, — советует эксперт.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Главное правило прогрева, или Как «не взорвать» лобовое стекло

Когда вы садитесь в машину, начинается самое интересное, рассказывает Субботин. Теперь надо спокойно завести мотор и ни в коем случае не запускать на полные обороты подачу воздуха на лобовое стекло, поскольку обычно оно вклеено в конструкцию машины и находится под напряжением.

— Если на лобовое стекло пойдет большая струя теплого или тем более горячего воздуха, оно просто лопнет. Так что порядок действий таков: включил мотор, завел авто, подождал 30–40 секунд, пока масло закачается, и дальше включаешь подачу теплого воздуха на лобовое на первой или второй скорости. Пока оно подогревается, ты сидишь себе в стороне и заодно даешь мотору прогреться, — пояснил собеседник «ВМ».

Вскоре после подачи теплого воздуха лед на стекле начинает оттаивать снизу. Его нужно соскрести, используя скребок. Трогать верхние слои льда пока не следует — можно поцарапать стекло, пытаясь свести еще достаточно твердый лед. За него можно приняться через несколько минут, уточняет автоэксперт. В случае если и здесь прогресса нет, незамерзайка также может помочь.

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Почему нельзя прогревать машину, стоя на одном месте

По словам специалиста, жизнь автовладельца значительно упрощается, если у его машины есть система обогрева лобового стекла.

— Там специальные нитки вставлены — включил обогрев и поехал, — сказал собеседник «ВМ».

Остальные зеркала можно обработать незамерзайкой, если того требует ситуация.

Стоять на одном месте и ждать, пока машина полностью прогреется, не нужно — так можно потратить целый час, подчеркивает эксперт. Дело в том, что без нагрузки мотор прогревается очень слабо, в связи с чем нужно начинать движение, но «без экстрима и нагрузки», чтобы просто дать двигателю и салону прогреться.

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Что нужно сделать один раз, чтобы спокойно ездить всю зиму

Перед тем как оставить авто, его нужно открыть, чтобы влага испарилась, насухо протереть все уплотнители и обработать силиконом. После этого «можно спокойно ездить всю зиму», утверждает Субботин.

Какую брать незамерзайку

Дороговизна — не всегда признак качества товара. Это правило применимо и для незамерзающих жидкостей.

— Дорогую замерзайку брать не надо, так как она сделана на основе этилового («питьевого») спирта. Нужен обычный метанол, который можно прямо на перекрестках взять. Правда, его сейчас стали сильно разбавлять, но при минус пяти–семи он хорошо работает, — отмечает специалист.

Фото: «Вечерняя Москва»

Еще один вариант незамерзайки — изопропил, но у него, по словам автоэксперта, резко выраженный неприятный запах.

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