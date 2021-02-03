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Хрупкая девушка со стальным характером
Машинист электропоезда Михаил Ремезов и его помощница Софья Дорофеева готовятся к отправлению состава. За месяц совместной работы они научились понимать друг друга без лишних слов / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Хрупкая девушка со стальным характером

Андрей Объедков

Транспорт

Софья Дорофеева стала одной из первых девушек, которые начали работать на железной дороге. Корреспондент «Вечерней Москвы» понаблюдал, как проходит день юной помощницы машиниста поезда.

В служебном помещении недалеко от Павелецкого вокзала 21-летняя девушка, одетая в форму машиниста электропоезда, подходит к симулятору. Перед выходом на смену она хочет повторить основы.

— Несколько часов учебы в месяц заложены в плане всех поездных бригад, — рассказывает заместитель начальника Московской моторвагонной дирекции по эксплуатации Московской железной дороги Дмитрий Горбачев. — Все машинисты и их помощники должны регулярно отрабатывать внештатные ситуации.

Полчаса девушка занимается: ее задача — «ехать» по путям на экране и выполнять указания инструктора. С этой задачей Софья справляется без труда. Однако, прежде чем поехать на настоящем поезде, нужно пройти медицинскую комиссию и получить специальный допуск. Поэтому после занятий Софья Дорофеева вместе с машинистом Михаилом Ремезовым отправляются в медпункт. Там им измеряют давление, выясняют, что жалоб на здоровье нет, и ставят заветную печать.

Сегодня Софья Дорофеева поведет поезд с третьего пути Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово. До сих пор тот факт, что за рулем состава находится девушка, вызывает у многих колоссальное удивление.

— Когда я оканчивала школу, мой папа переехал жить в Подмосковье. Я часто ездила к нему на электричках. И однажды поняла, что они стали частью моей жизни. Сначала я стала рисовать поезда. Но не копировала, а одушевляла: пририсовывала им руки, крылья. Эти наброски выкладывала в соцсети. И число подписчиков резко начало расти. Среди них появились железнодорожники, — вспоминает Софья.

Девушка начала общаться с новыми друзьями и вскоре загорелась железной дорогой. В итоге она принесла документы на поступление в профильный колледж на Каланчевской улице, но ей ответили — не примут, ведь девушкам по закону нельзя работать машинистами. Но Софья не сдавалась, напросилась. Пусть не получится с трудоустройством, но профессию она решила освоить твердо.

— И мне повезло: как раз когда я оканчивала училище, приняли закон, который разрешает женщинам водить поезда, — добавляет Софья.

Уже месяц девушка работает помощником машиниста Михаила Ремезова.

— Соня очень исполнительная и ответственная. После месяца совместной работы мы понимаем друг друга не то что с полуслова, а с полувзгляда, — рассказывает перед отправлением Михаил Ремезов.

Софья открывает перед собой лист с маршрутом, где указаны ограничения скорости. Ее задача — вовремя предупреждать напарника об изменениях. Посадка закончена, поезд трогается. Софья сосредоточенно смотрит вперед, иногда бросая внимательный взгляд на панель управления и экраны.

— Она способная, — с улыбкой прошептал Михаил Ремезов, пока девушка была занята дорогой. — Вот уйду на пенсию, она точно займет мое место.

Сейчас девушка работает на двух рейсах: Москва — Домодедово и Москва — Ожерелье. Но амбициозная и целеустремленная Софья не планирует останавливаться на достигнутом. Она уже мечтает о повышении.

— У меня в планах — стать машинистом, — заключила девушка.

ОБЯЗАННОСТИ

следить за сигналами и четко выполнять требования машиниста;

— открывать/закрывать двери вагонов на станциях и контролировать посадку пассажиров;.

— инспектировать состав в пути следования для выявления возможных неисправностей, устранять поломки;

— следить за температурным режимом в салоне;

— контролировать скорость движения состава и вовремя сообщать машинисту об ограничениях скорости;

— вместе с машинистом проводить техническое обслуживание поезда.

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