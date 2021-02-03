Хрупкая девушка со стальным характером

Машинист электропоезда Михаил Ремезов и его помощница Софья Дорофеева готовятся к отправлению состава. За месяц совместной работы они научились понимать друг друга без лишних слов / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Софья Дорофеева стала одной из первых девушек, которые начали работать на железной дороге. Корреспондент «Вечерней Москвы» понаблюдал, как проходит день юной помощницы машиниста поезда.

В служебном помещении недалеко от Павелецкого вокзала 21-летняя девушка, одетая в форму машиниста электропоезда, подходит к симулятору. Перед выходом на смену она хочет повторить основы.

— Несколько часов учебы в месяц заложены в плане всех поездных бригад, — рассказывает заместитель начальника Московской моторвагонной дирекции по эксплуатации Московской железной дороги Дмитрий Горбачев. — Все машинисты и их помощники должны регулярно отрабатывать внештатные ситуации.

Полчаса девушка занимается: ее задача — «ехать» по путям на экране и выполнять указания инструктора. С этой задачей Софья справляется без труда. Однако, прежде чем поехать на настоящем поезде, нужно пройти медицинскую комиссию и получить специальный допуск. Поэтому после занятий Софья Дорофеева вместе с машинистом Михаилом Ремезовым отправляются в медпункт. Там им измеряют давление, выясняют, что жалоб на здоровье нет, и ставят заветную печать.

Сегодня Софья Дорофеева поведет поезд с третьего пути Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово. До сих пор тот факт, что за рулем состава находится девушка, вызывает у многих колоссальное удивление.

— Когда я оканчивала школу, мой папа переехал жить в Подмосковье. Я часто ездила к нему на электричках. И однажды поняла, что они стали частью моей жизни. Сначала я стала рисовать поезда. Но не копировала, а одушевляла: пририсовывала им руки, крылья. Эти наброски выкладывала в соцсети. И число подписчиков резко начало расти. Среди них появились железнодорожники, — вспоминает Софья.

Девушка начала общаться с новыми друзьями и вскоре загорелась железной дорогой. В итоге она принесла документы на поступление в профильный колледж на Каланчевской улице, но ей ответили — не примут, ведь девушкам по закону нельзя работать машинистами. Но Софья не сдавалась, напросилась. Пусть не получится с трудоустройством, но профессию она решила освоить твердо.

— И мне повезло: как раз когда я оканчивала училище, приняли закон, который разрешает женщинам водить поезда, — добавляет Софья.

Уже месяц девушка работает помощником машиниста Михаила Ремезова.

— Соня очень исполнительная и ответственная. После месяца совместной работы мы понимаем друг друга не то что с полуслова, а с полувзгляда, — рассказывает перед отправлением Михаил Ремезов.

Софья открывает перед собой лист с маршрутом, где указаны ограничения скорости. Ее задача — вовремя предупреждать напарника об изменениях. Посадка закончена, поезд трогается. Софья сосредоточенно смотрит вперед, иногда бросая внимательный взгляд на панель управления и экраны.

— Она способная, — с улыбкой прошептал Михаил Ремезов, пока девушка была занята дорогой. — Вот уйду на пенсию, она точно займет мое место.

Сейчас девушка работает на двух рейсах: Москва — Домодедово и Москва — Ожерелье. Но амбициозная и целеустремленная Софья не планирует останавливаться на достигнутом. Она уже мечтает о повышении.

— У меня в планах — стать машинистом, — заключила девушка.

ОБЯЗАННОСТИ

следить за сигналами и четко выполнять требования машиниста;

— открывать/закрывать двери вагонов на станциях и контролировать посадку пассажиров;.

— инспектировать состав в пути следования для выявления возможных неисправностей, устранять поломки;

— следить за температурным режимом в салоне;

— контролировать скорость движения состава и вовремя сообщать машинисту об ограничениях скорости;

— вместе с машинистом проводить техническое обслуживание поезда.

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