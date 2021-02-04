Как прошел пробный пуск первого поезда московского метро

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Пуск пробного рейса от станции «Сокольники» до «Парка культуры» состоялся 4 февраля 1935 года. «Вечерка» рассказывает, что происходило в этот важный момент.

Первый метрополитен в СССР воплотил в себе все новейшие достижения советской промышленности. Самый первый поезд, который и отправился в рейс, был собран на Мытищинском заводе. В СССР уже имелся опыт строительства электротранспорта — трамваи и даже пригородные электропоезда успешно строили на том же Мытищинском заводе, но метрополитен от железной дороги сильно отличается, потому к процессу проектирования пришлось подходить по-новому.

Автор книги «Метро» Павел Лопатин, рассказывающей о строительстве столичной подземки, писал, что за пробным пуском наблюдали важные люди из партии: «В будке управления моторного вагона стояли Лазарь Каганович, Никита Сергеевич Хрущев, Роттерт и Абакумов. Из будки управления были ясно видны серая полутемная галерея, бетонные стены, щебенка на полотне, темные рельсы... Драгоценным изумрудом вспыхнул впереди зеленый огонь светофора».

Тогда впервые на отечественных железных дорогах поезда получили питание от контактного рельса. Моторный вагон № 1 и прицепной № 1001 изготовили 27 августа 1934 года. Эти вагоны метро получили индекс — «А».

Системы аварийной остановки поезда, если водитель вдруг проигнорировал красный свет и проехал, кнопка контроля состояния машиниста в кабине — все это было впервые в СССР, являлось настоящим чудом техники и вызывало неподдельный восторг.

— Первые вагоны были песочно-желтыми по цвету сверху и темно-красными, кирпичного оттенка, снизу. В процессе эксплуатации они были перекрашены в более привычные цвета: зеленый и синий. До января 1936 года в метро работали четырехвагонные составы, ходившие с пятиминутным интервалом. Затем пустили шестивагонные поезда. Производство вагонов серии «А» прекратилось еще в далеком в 1937 году. В метро они ходили в общей сложности около 40 лет, — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Первый пробный рейс прошел нормально, оставив довольными строителей и начальство. А 15 мая 1935 года первый состав уже вышел из депо на линию. Этот день принято считать днем открытия Московского метрополитена.

Кстати, впереди первого пробного поезда прошел вагона, укрепленный на дрезине, чтобы проверить, нормально ли он своими габаритами помещается в тоннель метрополитена.

Есть легенда, что вырез внизу дверей первых вагонов был сделан по личной просьбе наркома Лазаря Кагановича, чтобы пассажиры не повреждали ноги.

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