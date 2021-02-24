Как персонализировать карту «Тройка»

На транспортной карте «Тройка» Романа Евдокимова есть его фотография и имя / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Московский метрополитен запустил услугу персонализации карты «Тройка» для всех желающих. Теперь на транспортной карте можно разместить свои фото, фамилию, имя, отчество, а также выбрать дизайн — сейчас доступно девять вариантов.

Как обещает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, в дальнейшем разнообразие изображений увеличится.

— Такую карту можно получить в подарок при покупке проездного на один год и по программе лояльности «Город» после приобретения проездного на 90 дней, — рассказали в департаменте.

Также ее можно заказать онлайн в приложении «Метро Москвы» или на сайте shop.mosmetro.ru — там услуга стоит 200 рублей.

Что касается бесплатного способа, то для этого при покупке проездного билета «Единый» на 365 дней в кассе метро надо взять листовку с промокодом и затем на сайте shop.mosmetro.ru выбрать персонализированную карту.

— При заполнении заявки необходимо ввести промокод, после чего сотрудник метро подтвердит заказ, и через некоторое время карту можно будет получить любым удобным способом, — уточнили в пресс-службе департамента.

Одним из первых обладателей эксклюзивной «Тройки» стал москвич Роман Евдокимов. Он получил ее еще осенью прошлого года за участие в тестировании мобильного приложения «Метро Москвы».

— Сама идея вместе с функцией привязки карты к приложению мне очень нравится, потому что хорошо защищает от потери карточки, — поделился он. — Ведь обычную карту даже с нестандартным дизайном никто не сможет вернуть владельцу.

По мнению Романа, было бы здорово добавить на такую карту свободное поле, куда владелец при оформлении мог бы вписать нужную информацию, например номер телефона.

Московским метрополитеном Роман Евдокимов увлекается давно.

— В школе собирал встречавшиеся красивые проездные билеты, а дедушка, который работал в электродепо, рассказывал мне истории и иногда баловал вагонными схемами, — поделился москвич.

Сейчас Роман коллекционирует «Тройки» с необычным дизайном — у него их уже более тысячи. А недавно на аукционе он приобрел символ метро — букву «М».

— При нескольких встречах за день с поездками на метро спрогнозировать время можно гораздо точнее. И да — наш метрополитен самый красивый в мире! — подчеркнул Евдокимов.

Кстати, с 1 февраля карта «Тройка» стала работать в Московской области. На следующем этапе планируется запустить карту на пригородных маршрутах, а также сделать отдельные носители.

С помощью «Тройки» можно оплатить проход в более чем 50 городских мест, в том числе в Третьяковскую галерею, Московский зоопарк и на канатную дорогу.

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