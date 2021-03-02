Символы уходящей эпохи: как строили последние в СССР станции мосметро

Фото: АГН Москва

1 марта 30 лет назад был открыт участок метрополитена между станциями «Савеловская» и «Отрадное». Это были последние станции, открытые при советской власти. «Вечерка» рассказывает об их особенностях.

В стране наступали перемены. Проекты станций, разработанные еще при СССР, должны были существовать в реальности новой России.

Оформление станции «Отрадное» как бы соединяло символы советской и постсоветской страны.

Свод станции украшают перегородки с мозаичными панно. У северного входа изображены солдаты 1812 года и портреты декабристов. Причем в центре группы Петр Каховский, за стреливший генерала Милорадовича в день восстания на Сенатской площади.

У входа южного изображены виднейшие деятели русской культуры — Толстой, Достоевский, Тургенев, Глинка. Среди них нашлось место и святому подвижнику старцу Амвросию Оптинскому. Здесь же жены декабристов.

— Изображения писателей — это универсальные символы. Они не были забыты и при советской власти. Разве что появление изображения святого стало символом эпохи перемен, поскольку никакая религиозная тематика в оформлении станций метро раньше не допускалась. То же самое можно сказать и о декабристах. Они были в чести у советских идеологов, но и в новые времена их значение не девальвировалось. Тема декабристов по-прежнему интересна, — рассказал историк метро Сергей Морозов.

Оформление станции «Отрадное» лаконично и аскетично — свод выполнен из монолитного железобетона, пол выложен темным гранитом, путевые стены отделаны черным мрамором. Интерес также представляет станция «Тимирязевская», которая стала единственной на момент строительства станцией глубокого заложения в столице. Такой тип станций называют «ленинградский односвод».

В 1991 году архитектурно-информационный журнал «Метро» писал: «Создать станцию позволили удачные геологические условия. Предполагалось, что эта станция будет особенно просторной и легкой, непохожей на подземелье. Во время строительства станцию посетили делегации из ФРГ, Японии, Италии, Австрии, Южной Кореи».

Стены «Тимирязевской» отделаны желто-серым мрамором «газган» и полосой из черного камня. На торцевых стенах зала мозаика на актуальную в начале 90-х годов прошлого века экологическую тему.

ЦИФРА

63 метра составляет глубина заложения станции «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

КСТАТИ

Станции «Савеловская», «Дмитровская», «Тимирязевская» считаются одними из самых жарких. Летом именно на них температура достигает максимума в Московском метрополитене.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Над эскалаторным тоннелем и в окнах наружного вестибюля западного зала станции «Петровско-Разумовская» установлены витражи работы Зураба Церетели.

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