Формула движения: собственное производство позволит Москве сократить сроки сборки и обслуживания электробусов

Заместитель начальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков на производственной площадке по сборке электробусов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В июне на городские маршруты выйдут первые электробусы, выпущенные в Москве. 27 мая «Вечерняя Москва» побывала на производстве, где собирают экологичный общественный транспорт.

Москва намерена поставить весь наземный городской пассажирский транспорт на «экологические рельсы». Планируется, что к 2030 году на смену всем автобусам придут электробусы. Летом 2019 года правительство Москвы и ПАО «КАМАЗ» подписали соглашение о создании производства электробусов в столице на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ). Частичная локализация производства позволяет сэкономить на логистике, сократить сроки сборки, поставки и обслуживания электробусов. Тем более что производитель обязуется обслуживать электробусы на протяжении 15 лет по контрактам жизненного цикла.

СВАРЗ — производство с историей, в прошлом году предприятию исполнилось 115 лет.

— Завод располагает достаточно большим количеством оборудования, это и мехобработка, и лазерная резка, и многое другое, — отметил директор филиала ГУП «Мосгортранс» Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод Сергей Греков.

Модернизация производственных площадей СВАРЗ для организации сборки электробусов началась в августе 2020 года, первый этап завершился в апреле этого года.

— ГУП «Мосгортранс» выделил нам площадь в 7,5 тысячи квадратных метров. В ходе строительных работ были полностью заменены все инженерные коммуникации, вентиляция, кровля, напольное покрытие, произведен монтаж технологического оборудования, созданы все условия для сотрудников, — рассказал директор по производству электротранспорта, руководитель обособленного подразделения компании, занимающейся сборкой электробусов на базе СВАРЗ, Марсель Мингалиев.

Созданные производственные мощности позволят выпускать в Москве 500 электробусов в год.

— Мы полностью собираем интерьер электробуса, устанавливаем сиденья, поручни, проводку, валидаторы. Также проводится установка передней и задней светотехники, зеркал заднего вида и самое главное — двигателя электробуса, — объяснил Мингалиев.

После сборки электробуса проводится его полная проверка и отладка всех систем, в том числе тестируется герметичность кузова в камере дождевания.

Второй этап развития производства планируют реализовать до 2023 года. На СВАРЗ реконструируют еще один цех площадью три тысячи квадратных метров, что позволит производить еще 200 электробусов в год.

Объем инвестиций в новое производство составил 325 миллионов рублей, создано 100 высокотехнологичных рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления предприятия в бюджет Москвы составят почти 60 миллионов рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К концу года столичных пассажиров будут обслуживать 1000 электробусов. К настоящему моменту московские электробусы проехали уже 40 миллионов километров и перевезли 90 миллионов пассажиров. Каждый день 600 электробусов перевозят порядка 300 тысяч пассажиров. Средний возраст подвижного состава московского наземного транспорта составляет 3,5 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Бурлаков, заместитель начальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс»:

— ГУП «Мосгортранс» уделяет огромное внимание обновлению подвижного состава, потому что это в первую очередь качество для пассажиров и надежность работы нашей техники. Наши электробусы оборудованы по последнему слову пассажирской техники. Это и низкий пол, и USBразъемы, и медиапанели, и климат-системы. Поскольку это электротехника, электробус тише дизельного автобуса примерно на 30 процентов. Сегодня электробусы обслуживают 45 маршрутов, к концу года будет около 70 маршрутов.

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