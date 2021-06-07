Стоянки, штрафы и жалобы. Все, что нужно знать об эвакуации машин в Москве

Фото: Максим Аносов, Вечерняя Москва

В Москве исправно работает система эвакуации автомобилей за неправильную парковку. Столичные водители иногда забывают о правилах оставления личного транспорта, а потом удивляются, куда же он исчез. Что надо знать об эвакуации машин и парковке в Москве — в материале «Вечерней Москвы».

Автомобиль могут «задержать»

В Кодексе об административных правонарушениях есть статья «Задержание транспортного средства». Когда автомобиль задерживают, его, по сути, отвозят на специальную стоянку, где он будет дожидаться своего владельца, который должен забрать машину и уладить некоторые формальности с правоохранителями.

Эвакуировать транспорт могут по массе причин, но в Москве, согласно данным столичного дептранса, чаще всего это происходит за неправильную парковку. В понятие «неправильной парковки» обычно включают: оставление машины на пешеходном переходе, остановке общественного транспорта, трамвайных путях, в тоннеле, на проезжей части или в других местах, где остановка или стоянка не положены.

Машину не задерживают, если автовладелец оставил ее на парковке и не заплатил за это. Вместо эвакуации водителю просто выпишут штраф. Однако, если автомобиль припарковали на месте для инвалида и на машине не оказалось соответствующего знака, его могут отвезти на спецстоянку.

Власти города призывают помнить, что личный транспорт нельзя парковать абы где. Машину можно оставить либо в своем районе, либо на специально отведенных для этого местах (паркингах и т. п.). Это железное правило касается даже тех, кто оформил резидентное парковочное разрешение.

Кстати, эвакуировать за неграмотную парковку могут даже мотоцикл. С ним, чтобы его вызволить со стоянки, придется проделать ту же череду действий, что и с машиной, но об этом далее.

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Вернулся, а машины нет

Внезапное исчезновение автомобиля всегда вводит в ступор, но на самом деле бояться нечего: узнать о том, что ваша машина теперь на спецстоянке, можно несколькими способами. Например, на порталах mos.ru, «Автокод», «Московский транспорт», «Московский паркинг» можно ввести номер автомобиля. Точно так же можно узнать о статусе машины через приложение «Парковки Москвы».

Если с интернетом проблемы, есть вариант отправить бесплатное СМС с текстом «ЭВ *номер машины*» на номер 7377.

В случае если к СМС нет доверия, всегда можно пообщаться со специалистом по горячей линии Московского парковочного пространства по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210. Звонки бесплатные и принимаются круглые сутки. Также помочь могут в дежурной части ГИБДД (телефон 02 или 112, если звоните с сотового).

Наконец, можно действовать максимально продвинуто и заранее обо всем побеспокоиться. Чтобы получать автоматические уведомления об эвакуации, если таковая была произведена, нужно авторизоваться на портале mos.ru, зайти в раздел «Мои данные» и во вкладке «Транспорт» указать сведения о своей машине. Затем в настройках выбрать «Уведомить, если машину эвакуировали» и указать способ уведомлений — по электронной почте или СМС.

Если машину эвакуируют прямо при владельце

Тут все в ваших руках: вы можете обратиться к водителю эвакуатора, если он еще не начал уезжать, и объяснить ему ситуацию, после чего самостоятельно переставить автомобиль в разрешенное для парковки место. Правда, сначала нужно показать документы на машину, иначе ничего не выйдет. Если с документами все в порядке, вам только выпишут штраф за неправильную парковку, зато не возьмут денег за эвакуацию.

Если же эвакуатор уже успел погрузить машину и начал движение, остановить его нельзя. В таком случае придется рассчитаться и за парковку в неположенном месте, и за эвакуацию.

Фото: пресс-служба АМПП

Как и где найти автомобиль?

Самый надежный и быстрый вариант понять, где теперь стоит ваша машина, — звонить на горячую линию Московского парковочного пространства (+7 (495) 539-54-54 или 3210 (для бесплатных звонков с мобильного). Также можно написать номер автомобиля в разделе «Проверить эвакуацию» приложения «Парковки Москвы».

Но до стоянки еще нужно добраться, а чтобы сделать это без проблем, дептранс советует пользоваться схемами проезда на общественном транспорте. Их можно посмотреть на сайте «Московский паркинг».

Какие нужны документы?

Да, без документов дело не продвинется, поэтому захватите с собой паспорт, документ, подтверждающий право владения транспортом, и разрешение на его возврат. С последней бумажкой будет посложнее: ее сначала нужно получить в отделении ГИБДД/МАДИ, которое задержало вашу машину.

С паспортом и правами на автомобиль необходимо явиться к правоохранителям, которые выдадут копию протокола об административном правонарушении или копию протокола о задержании транспортного средства. В обоих случаях обязательно должна стоять отметка должностного лица об устранении причин задержания.

Из неприятного: вам на месте выпишут штраф за нарушение правил остановки или стоянки. Его можно оплатить в течение двух месяцев (60 дней).

Теперь, когда все готово, отправляйтесь на спецстоянку и там предъявите документы на эвакуированный автомобиль, а также копию протокола, который вам ранее выдали стражи порядка. Помимо этого, потребуется оплатить эвакуацию и, если машина провела на стоянке более суток, стоимость хранения на стоянке. Квитанцию для оплаты и того, и другого выдают также на стоянке.

Небольшая хитрость: при оплате до получения автомобиля назад предоставляется 25-процентная скидка. Во всех остальных случаях у вас есть 60 дней на погашение задолженностей в полном объеме.

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Эвакуация и хранение машины — это дорого?

Все зависит от характеристик автомобиля, но в целом ценовая политика действительно «кусается». Так, за эвакуацию самой простой машины берут чуть больше трех тысяч рублей — и это еще со скидкой. Потому власти и призывают соблюдать правила парковки в Москве.

Диапазон цен подробно указан на сайте дептранса.

Можно ли обжаловать эвакуацию?

Если вашу машину отвезли на спецстоянку, но без реальных, как вам кажется, на то оснований, постановление по делу об административном правонарушении можно обжаловать. Оспорить решение МАДИ можно: на mos.ru в разделе «Услуги», на портале «Автокод», через электронную приемную правительства Москвы; в «Московском транспорте»; лично в одном из центров ведомства; почтовым отделением в МАДИ.

Если постановление выносила ГИБДД, обратиться с жалобой можно либо лично в подразделение инспекции, которое принимало решение, либо в тот же отдел, но по почте.

Обжаловать эвакуацию необходимо в течение десяти суток со дня, когда вы получили постановление о нарушении или его копию. Если вы не успели вовремя, можно написать ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования.

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