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Почему падение уровня воды в реке Миссисипи стало ударом для экономики США

Араз Салехов

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В мире
Почему падение уровня воды в реке Миссисипи стало ударом для экономики США
Фото: EPA

Уровень воды в реке Миссисипи опустился до небывало низкого значения в связи с засушливой погодой, что грозит США экономическим кризисом, сообщается в сюжете телеканала NBC. Действительно ли это неожиданный «удар по США» и какие последствия ожидают американцев, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Не первый случай

По словам климатолога Андрея Киселева, подобное происходит не впервые. Так, в августе этого года в Европе мелели реки Дунай и Рейн.

— Подобные явления не первичны. То же самое было в Европе несколько месяцев назад, когда мелели Дунай, Рейн и так далее. Это естественным образом приводит к неудобствам и экономическим проблемам, поскольку это невыгодно. Как правило, мелели судоходные реки, которые используются для логистики товаров, — пояснил специалист.

В ближайшие годы, считает специалист, такое явление может повториться из-за климатических изменений в мире.

— Дело в том, что, по статистике, всякие аномальные явления происходят все чаще и чаще. Если это произошло сейчас, то весьма вероятно, что это повторится в последующие годы, — предположил Киселев.

Важная «транспортная артерия»

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, случай с сильным падением уровня воды в Миссисипи нельзя назвать необратимым и фатальным. При этом специалист отметил важность для США этой «транспортной артерии».

— Миссисипи связывает север и юг, обеспечивает достаточно серьезный объем перевоза грузов в вертикальном направлении. Учитывая, что речной транспорт дешевле по сравнению с автомобильным, а железнодорожный в Америке в последнее время находился не в самом лучшем положении и состоянии, понятно, что транспортная составляющая США сильно затруднена и получит издержки, — считает эксперт.

В первую очередь, подчеркнул Беляев, будет нарушена связь с сельскохозяйственными районами. По его мнению, в какой-то мере под ударом окажутся и энергетические поставки с севера на юг страны. Однако достойную замену речному транспорту в США найти будет проблематично, уточнил аналитик.

— Поскольку в Америке не развит железнодорожный транспорт, а автомобильный транспорт не может полностью заменить речной в силу малой грузоподъемности, — это действительно сложная ситуация. Подобное явление обострит нынешнее социальное положение США, — отметил Беляев.

Последствия

По мнению аналитика, в настоящее время американская экономика находится в сложной ситуации. Влияние дополнительных отрицательных факторов грозит повышением цен на продукты и дальнейшей инфляции в стране.

— В США стоит ожидать повышения инфляции, поскольку нарушен огромный грузооборот с севера на юг и с юга на север. Речная транспортировка является наиболее целесообразной в сравнении с автомобильной, поскольку она используется в том случае, когда требуется перевести большое количество груза, единица которого по цене не так высока, — пояснил специалист.

При этом дублировать речные перевозки другими видами транспорта в США сложно, считает Беляев.

— В частности, потому что возрастут издержки и увеличатся сбои в производстве из-за нарушения поставок сырьевых товаров. А это в свою очередь приведет к росту цен и дальнейшей инфляции, — предупредил аналитик.

Даже единичный негативный фактор имеет веское влияние на американскую экономику в нынешних условиях, заключил Беляев.

Инфляция США грузоперевозки
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