Принцип Персии: как Иран может помочь России в условиях санкций

Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер» в Иране / Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Отношения с Ираном выходят на новый уровень. Как и в каких отраслях может помочь нам разворот в сторону Персии? Где и как мы сможем применить богатый опыт этой страны в обходе санкций.

На фоне почти бесконечных западных санкций особую актуальность приобретают отношения с теми странами, которые эти санкции не поддерживают и помогают их обходить. Среди них — Иран, накопивший богатый опыт антисанкционной борьбы. Каковы же плюсы и минусы нашего сотрудничества?

Отношения наших стран в последние годы развивались хотя и стабильно, но не так чтобы очень активно. Взаимный товарооборот достиг примерно 4 миллиардов долларов в прошлом году, притом с существенным профицитом в пользу России: объем ее экспорта в Исламскую Республику достигал 3 миллиардов долларов (в основном продовольствие, машины и оборудование), иранский экспорт к нам в основном представлен продукцией сельского хозяйства. В ближайшее время взаимный товарооборот может вырасти в полтора раза, однако это относительно скромные цифры. Торговля с Турцией — раз в десять больше.

После начала боевых действий на Украине контакты с Тегераном заметно активизировались, а число встреч на высоком уровне, включая высший, резко возросло. В западной (и не только) прессе в основном обсуждают слухи о поставках иранских дронов российской армии (что обе стороны отрицают). На самом деле перспективы сотрудничества шире, хотя и не без ограничений.

Кооперация намечается в самых разных сферах. Так, «Газпром» планирует инвестировать не менее 40 миллиардов в долларовом эквиваленте в нефтегазовый сектор Ирана. В связи с практически полным уходом из Европы (и теперь уже, можно считать, потерянными там огромными инвестициями в оба «Северных потока») иранское направлении может стать перспективным, но лишь по мере того, как вложенные деньги начнут окупаться. Не хотелось бы, чтобы висели невозвратными кредитами.

Например, по итогам строительства и модернизации АЭС в Бушере (запущена в 2011 году, строительство новых блоков еще продолжается) Иран все еще должен вернуть полмиллиарда долларов взятых у России кредитов. Также Россия предлагает построить в Иране новую электростанцию — «Сирик». Правда, тоже за счет собственных кредитных средств. При этом стоит заметить, что Россия и Иран — конкуренты на нефтегазовом рынке, и эта конкуренция может обостриться. Поскольку раньше российский нефтяной экспорт шел преимущественно в Европу, а у Ирана (часто в обход санкций) нефть преимущественно покупал Китай. Но теперь КНР резко увеличила закупки российской нефти, сократив импорт из Ирана.

Зато Россия и Иран могут расширить так называемые своповые поставки нефти и газа — в объеме 5 миллионов тонн нефти и до 10 миллиардов кубометров газа в год. Своповые поставки — это обменные операции. В их рамках страны как бы меняются рынками сбыта, чтобы сократить логистические расходы, сэкономить время и средства клиентов на скорости доставки. В конце сентября иранские СМИ сообщали, что страна начнет импортировать из России до 15 миллионов кубометров газа в сутки (это эквивалентно 5,5 миллиарда кубометров в год) по трубопроводу через Азербайджан. Из них 9 миллионов «кубов» Тегеран ежесуточно использует для внутренних нужд, а 6 миллионов будут приниматься в рамках свопового договора. Аналогичные объемы в виде сжиженного природного газа (СПГ) Иран будет отгружать клиентам «Газпрома» с терминалов на юге страны. Россия и Иран также могут договориться об «обмене» поставками в Индию и Китай, но это пока вопрос нерешенный.

Иранское направление стало также одним из немногих, в котором могут теперь летать российские авиакомпании. Помимо уже имевшихся прямых рейсов «Аэрофлота», начала летать и Red Wings.

В свою очередь Иран обещает поставлять свои автомобили и запчасти, а также авиационные запчасти, что особенно актуально в условиях тотальных санкций со стороны Запада. Хотя и тут есть определенные проблемы: авиационная отрасль в Исламской Республике сама давно находится в сложном положении из-за многолетних санкций. Персы научились делать какие-то авиадетали сами для своих старых «боингов» и «эйрбасов», однако не самые сложные. Полностью заменить западные поставки для российского авиапрома они не смогут. Тут нам надо самим выкручиваться.

Похожая ситуация в автопроме: иранцы в основном специализируются на устаревших французских моделях. Это далеко не самые экологичные и не самые экономичные машины. Однако в условиях, когда продажи авто в России упали на 80 процентов, этот вариант может стать подспорьем для отрасли.

Зато на фоне резкого (не менее 50 процентов) сокращения поставок западной фармацевтической продукции иранские лекарства могут сильно выручить: медицина и фармацевтика в стране находятся на относительно приличном уровне, качество иранского медобразования традиционно было высоким, там есть чему поучиться и нашим будущим врачам. Иран также планирует производить для России газоперекачивающие турбины малой, средней и большой мощности (ранее их поставляла немецкая Siemens).

В годы Великой Отечественной войны Иран был одним из важнейших направлений поставок по ленд-лизу. Сегодня он может стать одним из логистических путей, альтернативных перекрытым нам на Западе. В этом плане может быть перспективным проект, предложенный Россией, по масштабной электрификации иранских железных дорог, что позволяет создать «южный логистический коридор».

Более масштабный план — соединить транспортным коридором «Север — Юг» Россию через Каспий и Иран с Персидским заливом и Индийским океаном. Межправительственное соглашение о создании коридора «Север — Юг» было подписано еще в 2000 году Россией, Ираном и Индией. Однако с тех пор проект особо не продвинулся в своей реализации. Россия может достроить недостающий участок иранской железной дороги Решт — Астара. После запуска коридор «Север — Юг» позволит (впрочем, лишь отчасти) заменить прежние логистические маршруты, ориентированные в основном на Запад.

Таким образом, отношения между нашими странами дальше будут только развиваться. Отдельные сферы (военпром, фармацевтика, газотурбинное оборудование) выглядят особенно перспективно. Однако нельзя считать Иран некой «волшебной лампой»: протер ее, явился джинн и все враз порешал. Персия более 40 лет доказывает верность принципу «надейся только на себя». Тут нам действительно есть чему поучиться.