Будем бороться за свои права: ситуация вокруг Сербии и Косова обострилась до предела

Протестующие маршируют с флагом с изображением карты Косова с надписью «Не сдаваться» во время акции в Белграде / Фото: EPA / TACC

13 декабря в Белграде прошел многотысячный митинг в поддержку сербов, живущих в Косове и Метохии, которых пытаются притеснять местные власти. Во время шествия собравшиеся скандировали: «Косово — это Сербия, долой НАТО». «Вечерняя Москва» связалась с лидером движения «Народный патруль» Дамняном Кнежевичем, который сейчас находится в центре событий.

— Дамнян, в новостях пишут, что сербы стоят на баррикадах, на севере Косова — спецназ. Какова реальная ситуация?

— Ситуация критическая, потому что этот конфликт инициирован не Белградом, а Приштиной (столица Косова. — «ВМ»). Они идут на конфликт любой ценой. С помощью Запада они хотят выгнать сербов из Косова до завершения спецоперации на Украине. Сербы отстаивают свои права на баррикадах. Мы будем бороться за жизни людей Косова и Метохии.

— Белградцы опасаются, что президент Сербии Александр Вучич готов за их спинами признать независимость Косова. Как можно расценить его действия сейчас?

— До сих пор были спектакли. Мы опасаемся, что после непродолжительного конфликта Вучич якобы добьется мира и представит создание«Союза сербских муниципалитетов» (в 2013 году в рамках Брюссельских соглашений Приштина обязалась создать его в муниципалитетах с сербским большинством. — «ВМ») как победу над Приштиной.

И что это даст место в ООН или какую-то иную форму признания. В предыдущих трех потенциальных конфликтах у Вучича были агрессивные и патриотические высказывания, сейчас он делает их гораздо меньше. Хотелось бы ошибиться и думать, что есть какой-то серьезный план у государства. В любом случае, с государством или без, мы будем реагировать.

— Есть ли возможность позитивного исхода ситуации для косовских сербов?

— Да, мы надеемся на скорейшее завершение спецоперации на Донбассе. Тогда мы получим больше помощи, в первую очередь от России. Наших людей стало на 30– 40 тысяч меньше с момента подписания «Брюссельского соглашения» в 2013 году. Молодежь в основном бежит. Проблема в том, что в Косове находится американская база Кэмп-Бондстил. Мне кажется, это весомый фактор.

— Вы были недавно в Санкт-Петербурге. Какие акции проводили?

— Мы вынесли на улицы 600-метровый «сербско-русский» флаг (с одной стороны — российский, с другой — сербский. — «ВМ»), который ранее, 11 сентября, несли в Белграде. Мы, безусловно, поддерживаем Россию.

— В период частичной мобилизации некоторые люди уехали из нашей страны, в том числе и в Сербию. Какое отношение там к ним?

— Да, в самом деле. Мы любим русских и всегда рады им. Но когда слышим мнение прозападно настроенных русских, уехавших из своей страны к нам, разочаровываемся. Они сбежали и сейчас рассказывают нам о каких-то западных ценностях. А мы знаем, как мы жили с этим Западом! Знаете, русские, приехавшие из зоны боевых действий, гораздо ближе нам по мироощущению. Как и подавляющее большинство россиян, оставшихся в своей родной стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова:

— Сербия хочет подать заявку в Евросоюз, для этого она должна признать независимость Косова. Вучич уже готов к этому, но не готово население республики. Ведь Косово считается колыбелью православного сербского общества, и, если будет признана независимость Косова, взбунтуется народ.

Евросоюз и США пока бездействуют, понимая, что пока проигрывают в ситуации со спецоперацией России на Украине, поэтому хотят разжечь новый очаг напряженности в Сербии, хотят, чтобы там было вооруженное противостояние.

ЦИФРА

100 тысяч сербов проживают на территории Косова. Половина из них осела в северной части республики.