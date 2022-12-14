Большой минский пшик

Фото: Администрация президента РФ

Минские соглашения 2014 и 2015 годов, призванные урегулировать вооруженные конфликты между Киевом и требовавшим самостоятельности Донбассом, оказались пшиком. Причем еще в момент подписания. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецким СМИ рассказала, что достигнутые в Минске договоренности, где Берлин выступал одним из гарантов, были всего лишь попыткой дать время Украине набраться сил и вооружиться перед военным столкновением с Россией. Иными словами, ни тогдашний президент «нэньки» Петр Порошенко, ни его французский коллега Франсуа Олланд (второй гарант), ни сама фрау Меркель ни о каком прекращении боевых действий даже не думали. Важно было надурить русских и дать «незалежной» нарастить мускулы.

После таких откровений стало ясно, что любые договоры, заключаемые с условным коллективным Западом, стоят меньше той бумаги, на которой они написаны. Система международного права, к которой продолжают апеллировать Россия, Китай и другие мировые державы, предпочитающие идти своим путем, а не в фарватере США, деюре уничтожена. Де-факто это произошло во время бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году и вторжения США в Афганистан и Ирак. Маски сброшены, и единственным гарантом суверенитета государства по-прежнему является его военная мощь или наличие сильных союзников.

И пускай преемник Олланда, нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон, высказался в том смысле, что для достижения мира необходимо все-таки согласиться на какие-то гарантии для России, эти его слова — пустое сотрясение воздуха. Что немедленно и продемонстрировали бывшие прибалтийские республики, мгновенно слившие инициативу своего французского собрата по ЕС. С Россией они готовы говорить только на языке силы. Пусть и заемной.

Франция, к слову, продолжает поставлять вооружение Украине. Правда, для этого приходится мести по всем сусекам. В итоге отправляют даже еще не принятые на вооружение опытные образцы самоходных артиллерийских установок, выпущенных партиями всего по несколько единиц. С другой стороны, а где их еще испытывать?

В США военные склады тоже пустеют. Конгресс, где нынче заправляют республиканцы, все чаще интересуется у демократической администрации Белого дома, а не пора ли Штатам озаботиться собственной обороноспособностью, вместо того чтобы вагонами отгружать Украине снаряды?

Под это дело Польша, вечно бегущая впереди паровоза большой политики, тоже решила прибарахлиться и прикупила партию самоходок в Южной Корее. Зачем? Видать, не зря злые языки поговаривают, что Варшава готовится приватизировать западные области Украины.