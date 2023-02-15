Экс-разведчик морской пехоты США: Если мы хотим жить — мы должны разоружаться

Российский военнослужащий около РСЗО «Град» в окрестностях Донецка / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

14 февраля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил в интервью американскому каналу, что Россия выйдет из конфликта с Украиной гораздо более сильной, чем когдалибо в своей истории. «Вечерней Москве» удалось связаться с бывшим разведчиком.

— Скотт, каковы, по-вашему, перспективы дальнейших отношений между Россией и Западом? Ведь мы все понимаем, что против нашей страны воюет не Зеленский, а коллективный Запад.

— Все будет зависеть от исхода конфликта на Украине. Если Россия сумеет победить в нем явно и неоспоримо, то западному миру придется начать переговоры о новом мироустройстве, а именно это нам и надо. Нам — это всему человечеству. Нужны переговоры. Но не фиктивные, какими оказались Минские соглашения, а реальные. Если Запад станет разговаривать с Россией на равных и пытаться договориться с ней, а не диктовать свою волю, в этом и будет наше спасение. Есть и опасения, что ничего не получится. Ведь ни одна страна западного мира, если бы ей нанесли столько вреда, сколько было нанесено России, не стала бы договариваться после своей победы. Тем более с главным вредителем — США. Но я не думаю, что русские злопамятны. Надеюсь, что, как и их деды после Второй мировой, современные русские останутся человечными и понимающими, чтобы не мстить за перенесенные ими обиды, а сесть за стол переговоров. Я за то, чтобы Россия победила в спецоперации, чтобы затем мировые державы пришли к соглашению, которое позволит сохранить мир на всей планете.

— Во время одного из выступлений в интернете вы сказали, что эпоха доллара прошла...

— Влияние и престиж доллара основаны на могуществе, которое получили США после Второй мировой войны. И долгое время престиж доллара был неоспорим, но когда США ввели санкции против России и заморозили русские долларовые фонды, это подорвало доверие к американской экономической системе. И все государства, вовлеченные в международную торговлю через контролируемую американцами банковскую систему СВИФТ, видят, что если их интересы пойдут вразрез с интересами США, то их торговля и их долларовые сбережения окажутся под ударом. Теперь доллар, конечно, не исчезнет, но его влияние уменьшится.

— Как по-вашему, можем ли мы восстановить диалог между Западом и Россией с помощью сотрудничества в культурной сфере?

— Я думаю, что это единственная надежда для русских и американцев. Единственная! Если мы будем ждать, пока наши политики преисполнятся здравого смысла и желания договариваться, то можем опоздать. То, что я сейчас скажу, особенно значимо для Америки, но и для русских людей тоже. Я уже давно не был в России, но я приезжал к вам в 1980-х и 1990-х, и я не видел ненависти, но видел отторжение по отношению к США. Это было результатом того, что рассказывали русским людям об американских порядках. А в США было такое же отторжение к русским. И после холодной войны на какое-то время мы начали культурный диалог. К сожалению, США опошлили и извратили его — в целях ослабления России. Старались ослабить вашу страну не только в политике и экономике, но и в культурной сфере. Давление состояло в попытке сформировать в умах россиян представления о превосходстве западной культуры, некую идеальную картинку. Это было так выражено, что и сейчас многие россияне с придыханием смотрят в сторону Запада. При этом такого же доступа русской культуре на Запад открыто не было. Я думаю, Россию это не устраивает, ведь русским тоже хочется продвигать свою культуру. И восхищение собственной литературой и кино в России очень высоко. А когда культурный диалог между нами прерван, интерес к западной культуре, литературе и фильмам у россиян и вовсе теряется. И это плохо. И в США сейчас не то чтобы уменьшение интереса к русской культуре — мы вообще не имеем представления, какие из себя русские, какова ваша культура. Лишь немногие американцы знают, кто такой Чайковский, Достоевский, Пушкин, Чехов... И это надо исправлять.

— А могут ли поставки западного оружия на Украину изменить течение конфликта?

— Поставки западного вооружения поздней весной — летом 2022 года имели большое влияние на ход конфликта. Благодаря им стало возможно возродить и обновить уже разгромленные русскими Вооруженные силы Украины. Настолько, что киевский режим смог провести удачное контрнаступление на харьковском и херсонском направлениях. Теперь мы знаем, что западное вооружение, переданное в руки украинцев, может оказать значительное влияние на ход боевых действий. И чем дольше конфликт продолжается, тем больше военных технологий и военной техники — все более мощной — Киев сможет получить в свое распоряжение. Россия уже вынуждена была увеличить численность своих войск в СВО.

— Новые территории, которые были признаны не так давно, такое ощущение, стали костью в горле для НАТО.

— Запад не понимает, что означают для России территории Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона и почему Россия считает их уже своей территорией. Своей частью. Дурацкая ошибка Украины — не признавать этого, несмотря на то, что решили люди этих регионов. Донбасс — это, безусловно, часть России, и русские будут защищать свою страну. И любая попытка оставить эти территории будет означать для нее предательство. Россия обязана победить. Это единственный вариант! Большинство договоров между Россией и США, ограничивавших объемы стратегических вооружений, расторгнуты по инициативе Америки.

— Как думаете, возможно ли их возобновление и реальное разоружение в области оружия массового уничтожения?

— У нас нет другого выхода, кроме как вернуться к разоружению. Мир много раз стоял на пороге взаимного уничтожения — и во время Карибского кризиса, и после, — и мы не можем оставить это так. Если мы хотим жить — мы должны раз оружаться.

ДОСЬЕ

Скотт Риттер родился в 1961 году в Гейнсвилле (штат Флорида). В 1980-м пошел служить в армии США рядовым. В 1984 году назначен офицером разведки в Корпус морской пехоты США, где прослужил 12 лет. В 1988–1991 годах участвовал в программе сокращения ядерных вооружений и приезжал с командировками в СССР. Критиковал внешнюю политику США.