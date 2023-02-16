«Никаких иллюзий»: откажется ли Украина от идеи вернуть Крым под давлением США

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что американские власти не подталкивают киевский режим к попыткам вернуть контроль над Крымом. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, не меняется ли риторика США в отношении Украины.

По словам эксперта, США пытаются сместить внимание Украины с Крыма, чтобы добиться от Киева реальных побед на фронте. Они нужны Соединенным Штатам, чтобы доказать правомерность своей помощи оружием и финансовых затрат.

— Речь идет о том, что сейчас важнее для Соединенных Штатов в ситуации на Украине. Американцы хотят реальных побед. Им позарез нужно, чтобы Украина продемонстрировала свои успехи. Именно поэтому они призывают их, что Крым нужно отложить на потом. Они просят пока забыть планы на Крым и заняться тем, что уже сегодня может принести видимые результаты, — сказал Светов.

Политолог подчеркнул, что США подталкивают Украину к активным действиям на фронте в преддверии 24 февраля:

— Через неделю будет годовщина специальной военной операции. США нужно продемонстрировать успехи Украины. Они будут говорить, что Украина выстояла, сопротивляется и побеждает. Соединенным Штатам нужно подтверждение того, что они не зря поставляют туда оружие и деньги. А разговорами украинских властей, что они хотят освободить Крым, ничего не добьешься.

Как отметил Светов, сегодня беспилотники атаковали Севастополь в очередной раз. И их опять сбили. Блинкен имел в виду именно это — Украина делает бесполезные попытки в отношении Крыма, добавил эксперт.

Специалист уверен, что Украина не откажется от своих планов вернуть Крым в состав страны. Тем не менее эти намерения будут отложены на неопределенный срок.

— Безусловно, Украина не откажется от своих идей забрать Крым. В среду, 22 февраля, открывается специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, которая посвящена именно данной теме. На ней сначала хотели одобрить мирный план Зеленского из десяти пунктов, но теперь его перерабатывают. Ключевой вопрос в этой резолюции гласит, что Россия должна вывести свои войска к границам 1991 года. Именно поэтому никакого отказа от Крыма не будет, — считает он.

Собеседник «ВМ» объяснил, почему США будут до конца поддерживать планы Киева по возвращению Крыма:

— Нужно помнить американское заявление, что они никогда не признают Крым в составе Российской Федерации. Но это «никогда» — вещь относительная. США не признавали вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза. Тем не менее, когда им понадобилось союзничество с нами и общее решение по итогам Второй мировой войны, то де-факто они признали, что эти страны входят в СССР. Также когда были Хельсинские соглашения о границах СССР, они были признаны. Но при этом каждый год американцы принимали резолюцию об оккупированных территориях и о поддержке этих республик. А как только Советский Союз распался, они сразу же туда влезли на это место. С Крымом будет продолжаться аналогичная история, — заключил Светов.