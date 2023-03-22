Попрощались на крыльце: заключительная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина обошлась без подарков

Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля / Фото: Павел Быркин / РИА Новости

22 марта завершился трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию: уже утром он улетел обратно в Китай. А накануне вечером, 21 марта, в Кремле состоялся прощальный ужин.

Еще утром 21 марта популярная нейросеть попробовала угадать подарок, который председатель КНР Си Цзиньпин вручит президенту России Владимиру Путину в конце визита, и сгенерировала — сервиз или что-то связанное с космосом. Но, увы, прогнозам было не суждено сбыться. Церемонии вручения подарков на заключительном ужине в Кремле не случилось.

— В этот раз Си Цзиньпин сразу обозначил, что его визит сугубо деловой, — рассказал политолог Иван Чернышев. — Даже от протокольных штучек в виде встречи у самолета с хлебом-солью китайская делегация отказалась. Это может быть связано с тем, что Си не хочет на фоне спецоперации России на Украине лишнего пафоса, плюс в Китае сейчас слишком насыщенная внутренняя повестка — не до веселья. Он сделал главное — четко и безоговорочно поддержал Владимира Путина и подписал ряд документов, которые сделают дружбу Китая и нашей страны крепче.

Сам ужин в Георгиевском зале Кремля прошел скромно. Владимир Путин произнес тост, в котором пожелал от всей души здоровья своему китайскому коллеге и всей делегации из Поднебесной.

— И мы продолжим действовать в унисон, крепить партнерство во благо и во имя народов, — отметил российский лидер.

В конце речи Путин сказал по-китайски «гань бэй», что является аналогом русского «до дна».

Си Цзиньпин не остался в долгу и в ответ поднял тост за Россию, «за процветание и счастье наших народов».

— За дружбу народов из поколения в поколение, — отметил председатель КНР.

В конце вечера два лидера очень тепло попрощались на крыльце Кремлевского дворца и обменялись крепким рукопожатием. Глава КНР на прощание сказал Путину:

— Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены. Береги себя, дорогой друг.

В ответ глава России согласился с этим высказыванием и пожелал Си Цзиньпину счастливой дороги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Рожкова, педагог по этикету:

— Подарки — это необязательная часть официальных визитов лидеров стран друг к другу. Но если они все-таки планируются, то существует целый протокол презентов. То есть подарки такого высокого уровня оговариваются с двух сторон протокольными службами, получают одобрение. Каждый презент рассматривается не один день и со всех сторон. Видимо, в этот раз лидеры решили обойтись без лишней суеты и заранее обговорили момент, что подарков не будет.