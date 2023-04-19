Концерт в Виндзоре и лазерное шоу: какой будет коронация короля Великобритании Карла III

Фото: twitter/ClarenceHouse

Программа праздничных мероприятий, посвященных коронации главы Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, займет три дня. Ее обнародовала пресс-служба административной штаб-квартиры британских монархов. Зрителям покажут две торжественные процессии, будут развлекать концертом и световым шоу. По традиции представители монаршего семейства поприветствуют британцев на балконе Букингемского дворца.

Активности запланированы на 6, 7 и 8 мая. Карла III и королеву-консорта Камиллу коронуют в первый день торжеств в Вестминстерском аббатстве. Количество присутствующих ограничено двумя тысячами. Также на этот раз не будет некоторых привычных элементов. Среди них клятва верности королю, которую должен был принести каждый член семьи мужского пола. Присягу даст только принц Уэльский.

Коронационные мероприятия

6 мая

Официальная часть состоится в Вестминстерском аббатстве, сначала будет процессия в соборе, потом — коронационное шествие, а после монарх и его супруга предстанут перед подданными на балконе столичной резиденции.

7 мая

В Виндзорском замке, согласно официальным данным, будут выступать популярные мировые артисты, покажут масштабное представление с участием лазеров и дронов. Также жителям улиц и кварталов позволят устраивать вечеринки на улицах в честь знаменательного события. Для этого нужно заранее подать заявление: если просьбу одобрят, сотрудники полиции перекроют местность для массовых гуляний.

8 мая

«День помощи» — по всей Великобритании намечены мероприятия, призывающие граждан волонтерствовать.

Принц Гарри все-таки появится на коронации, несмотря на информацию, о том, что его не будет. Однако он приедет без своей супруги Меган Маркл и детей. По данным СМИ, жена решила остаться дома, так как дата официальной церемонии совпадает с днем рождения сына четы герцогов Сассекских принца Арчи. Она предпочла остаться с ним. Принц Гарри проведет на празднике всего несколько часов и вернется к семье.