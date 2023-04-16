The Sun: На решение принца Гарри приехать на коронацию повлиял его разговор с Карлом III

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Принц Гарри все же приедет на коронацию Карла III в Великобританию, но его супруга Меган Маркл останется в Калифорнии с детьми. Решение об этом он принял, поговорив «по душам» с будущим королем, сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

Коронация Карла III состоится 6 мая. Изначально появились сообщения о том, что принц Гарри и Меган Маркл не посетят церемонию вовсе: биограф королевской семьи Анджела Левин сообщила прессе, что Букингемский дворец отказал им после просьбы пары встать на балконе вместе со всеми членами семьи и спеть композицию «Happy Birthday» принцу Арчи, день рождения которого совпадает с днем коронации.

Позже стало известно, что Гарри все же прибудет на коронацию. Это решение он принял, проведя беседу с Карлом III, утверждает The Sun. Источники издания сообщили, что у обеих сторон есть желание и готовность заключить перемирие.

В начале марта Гарри и Меган Маркл остались без пятикомнатного коттеджа Фрогмор в Великобритании по приказу короля Карла III. Пара получила от представителей монарха уведомление о выселении, но оспаривать это решение не намеревалась.