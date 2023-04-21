«Суровая реальность»: почему запуск ракеты с кораблем Starship Илона Маска кончился взрывом

Фото: NASA

«Корабль потерян!», «И все-таки это успех» — именно такими словами отреагировали сотрудники околокосмического сообщества на попытку запустить ракету с кораблем Starship Илона Маска, завершившийся взрывом. Нештатная ситуация возникла на третьей минуте интеграционных летных испытаний, когда прототип космического корабля (образец Ship 24) не смог отделиться от прототипа сверхтяжелого носителя Super Heavy. Космический корабль успел подняться на 30 километров над землей, но не смог отбросить первую ступень, начал вращаться и загорелся. «Вечерняя Москва» решила узнать, что могло стать причиной неудачи — ошибка разработчиков или чистая случайность.

Что за корабль?

Космический корабль Starship и ракета Super Heavy компании SpaceX, совместно именуемые Starship, представляют собой полностью многоразовую транспортную систему, предназначенную для перевозки на Землю как экипажа, так и грузов на орбиту, Луну и Марс.

Starship является одной из самых мощных ракетоносителей в мире, когда-либо разработанных человеком, способных перевозить до 150 метрических тонн полезной нагрузки многоразового использования и 250 метрических тонн расходуемой нагрузки.

По замыслу Илона Маска, именно Starship позволит существенно снизить стоимость космических запусков и сделает возможными межпланетные полеты людей, а NASA выбрало Starship в качестве посадочного модуля для высадки на Луну в 2026 году.

Почему не удалось улететь на Марс?

Накануне запуска ракеты компания предостерегла всех наблюдателей от завышенных ожиданий. При этом в корпорации были убеждены, что вряд ли кто-то посчитает взрыв во время штатного испытательного полета провалом. В свою очередь Илон Макс оценивал шансы на успешный полет в 50 процентов.

По словам эксперта в области космоса и космических испытаний Владислава Семенова, начало испытаний шло весьма удачно: ракета оторвалась от стартовой площадки и за несколько минут после старта бороздила просторы стратосферы, поднявшись на 30 километров над землей.

— Причиной взрыва стали несколько двигателей ракеты-носителя Super Heavy, которые не пришли в действие, отсоединение первой ступени не произошло, корабль начал вращаться и взорвался, — сказал Семенов. — Отличительной особенностью ракет Маска является то, что вторая ступень огромного механизма способна возвращаться обратно на космодром с помощью двигателей. А большая первая ступень необходима для вывода второй, меньшей, в верхние слои атмосферы, после чего начинается расстыковка.

Взрыв — это нормально

Итогом испытаний стал взрыв, потрясший зрителей. Но в оправдание Маска спикер заметил, что в истории практически все первые и даже повторные запуски завершались неудачей. И в космической отрасли это часть суровой реальности, с которой нужно считаться, добавил эксперт:

— Например, в 2017 года второй запуск с нового космодрома Восточный тоже завершился неудачей. Ракете-носителю «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» не удалось вывести в космос 19 спутников. Сбой случился во время работы «Фрегата». Семью годами ранее аварией закончился запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур. У носителя были также разгонный блок ДМ-03 и три навигационных спутника. Все эти элементы упали в Тихий океан. Основная причина инцидента — ошибка в расчетах.

И подобных случаев как в российской космической отрасли, так и в мировой огромное множество.

— Мне кажется, Маск, который содержит частный космодром, вряд ли бы затевал проекты глобального масштаба, если у него не было на то средств. Первый блин, как известно, комом, — сказал эксперт.

Спикер выразил уверенность, что в будущем знаменитому миллиардеру удастся запустить ракету на Марс, если специалисты тщательнее продумают алгоритм действий.

Между тем за последние сутки состояние американского предпринимателя Илона Маска после неудачной попытки запустить ракету-носителя с прототипом космического корабля Starship сократилось на 12,6 миллиарда долларов. При этом в пресс-службе SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

В компании также заявили, что произошедшее является быстрой и незапланированной разборкой корабля, в причинах которой теперь будут разбираться специалисты.