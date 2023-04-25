Переговоры министров обороны России, Ирана, Сирии и Турции прошли в Москве

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Главы Минобороны России, Ирана, Сирии и Турции провели переговоры в Москве. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

— Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел ряд двусторонних переговоров с прибывшими в Москву главами военных ведомств Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики, — говорится в сообщении.

На встрече министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности, передает Telegram-канал «Минобороны России».

17 апреля состоялся визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву. В ходе поездки он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, несмотря на крупнейшие за последние 100 лет изменения в мире, оба государства трудятся над повышением благосостояния собственного народа.

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