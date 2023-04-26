«Не будем ходить в эту лавку»: как Россия ответит на изъятие ее активов за рубежом

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Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», как ответит Россия и сильно ли пострадают западные страны.

По словам специалиста, Россия должна взять деньги за то, что у нас отняли. А также создать ситуацию, чтобы такого не происходило впредь.

— Россия должна арестовать активы иностранных государств на своей территории, как минимум в тех же объемах. Также мы должны провести быструю и эффективную дедолларизацию, чтобы не попасть в подобную ситуацию во второй раз. Мы должны перейти на рубль или начать этот переход уже сейчас. Безусловно, это непростая задача, — сказал Журавлев.

Эксперт отметил, что у России все отняли, потому что страна держала средства в валюте в иностранных банках. А нужно пользоваться национальной валютой.

— Мы в глубине души не верим в собственную валюту, поэтому предпочитали такой вид ее хранения. Рубль, может быть, и не самая великая валюта в мире, но он наш, и у нас его никто не отнимет, — считает политолог.

Кроме того, собеседник «ВМ» заверил, что западные страны потеряют довольно много от таких ответных мер России.

— Во-первых, будут прямые потери за счет компенсации в пользу России. А также гораздо важнее то, что Запад будет нести огромные убытки, если Россия будет торговать в рублях. В таком случае цена самой валюты, которая является частью стоимости товара, будет нашей. Сейчас американцы торгуют долларами. Чтобы купить у них какие-то товары, сначала нужно приобрести доллар. А мы в эту лавку больше ходить не будем. В основе должна лежать национальная валюта, — сказал Журавлев.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», почему европейские страны не могут согласовать новый пакет антироссийских ограничений. По его словам, все возможные меры уже приняты. Однако некоторые страны обходят эти санкции.

На данный момент появилась идея о том, чтобы полностью прекратить торговлю с Россией. Но это не устраивает некоторые европейские страны, отметил политолог. Специалист уверен, что одиннадцатый пакет антироссийских санкций рано или поздно примут — Евросоюз не изменит свою позицию.