Богаче королевы: что досталось в наследство Карлу III и с каким состоянием он взойдет на престол

Фото: twitter/ClarenceHouse

В субботу, 6 мая, в Великобритании состоится коронация нового монарха Карла III. Предыдущая церемония в Англии проводилась почти ровно 70 лет назад — 2 июня 1953 года, когда на престол взошла Елизавета II, ставшая самым старейшим монархом в истории страны. О том, какое наследство досталось нынешнему королю и с каким состоянием он взойдет на трон, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Сколько резиденций у Карла III

После смерти британской королевы Елизаветы II в наследство ее сыну отошло огромное число поместий. Некоторые из них достались будущему королю довольно давно.

Итак, основная резиденция монарха Кларенс-хаус расположена в лондонском боро Вестминстер. Карл занимает ее с 2003 года, когда он носил титул принца Уэльского, а королева Елизавета II еще была жива.

Построено здание в середине 1820-х годов в стиле позднего английского классицизма. Усадьба выполнена в светлых оттенках, экстерьер — сдержанный и гармоничный. За время своего существования Кларенс-хаус перенес несколько капитальных ремонтов и выстоял в период Второй мировой войны. Кларенс-хаус сегодня числится в списке национального наследия Британии и каждое лето распахивает свои двери для посетителей.

Карлу принадлежит также поместье Лвинивермод в графстве Кармартеншир. Это относительно скромное здание, напоминающее больше фермерский дом. В руки принца Чарльза он перешел в 2002 году. Там он занимался садоводством и облагораживанием территории.

Оставила Елизавета II своему сыну наследство и в Шотландии. Там находится поместье Биркхолл. Это красивый, но весьма скромный дворец, раскинувшийся на 210 квадратных километров вдоль реки Муик. Благодаря Елизавете здание вовремя ремонтировали, а также там разбили роскошные сады.

Посещая Шотландию, Карл III нередко наведывается и в Холирудский дворец в Эдинбурге. Это красивое сооружение с массивными стенами и башнями. Дворец тоже можно включить в список имущества, оставленного покойной королевой своему сыну.

Самым уютным поместьем считается замок Рестормель в графстве Корнуолл. Особняк, находящийся среди полей, привлекает еще внимание и тем, что вблизи него открывается вид на зеленеющие просторы. Дизайн здания соответствует стилистике усадеб XVIII века. Ему придают особый шарм полукруглые окна и зубчатый фасад.

Замок Мэй — еще одна резиденция короля. Находится она на севере Великобритании в исторической области Кейтнесс. Строение представляет собой большое каменное здание XVI века, которое неоднократно реконструировалось и меняло облик.

На западе страны (в графстве Глостершир) у королевской четы имеется резиденция Хайгроув-хаус. С виду здание напоминает сказочный дворец, который затерялся в зеленых зарослях. Дизайн сдержанный, а декор не слишком богатый.

Сын богаче королевы

По словам политолога Сергея Маркова, реальные доходы Карла III уже превысили состояние покойной королевы Елизаветы II. Так, его капитал уже достиг 600 миллионов фунтов стерлингов, что в перерасчете на американский доллар составляет 745 миллионов. В то время как состояние Елизаветы II оценивалось в 370 миллионов фунтов стерлингов (459 миллионов долларов США).

Марков отметил, что состояние короля начало расти еще в период, когда он был принцем. А в частности, после развода с принцессой Дианой в середине 1990-х годов.

— Он, по сути, накопил эти средства. Часть прибыли, получаемую от герцогства, он откладывал, и накопились средства, — пояснил эксперт.

Что же касается недвижимого имущества, то оно, в сущности говоря, не принадлежит Карлу, ведь у него нет права продавать многочисленные дома и усадьбы, уточнил спикер.

Он также напомнил, что за последние десять лет монарх увеличил годовую прибыль герцогства Корнуолл почти на 50 процентов.