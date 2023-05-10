Зачем Россия отказывается от участия в договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: Минобороны РФ

Россия денонсирует (отказывается от участия) договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Фактически этот документ в последние годы не имел особенного веса. В чем заключается суть ДОВСЕ, почему Россия предпочла отказаться от него и какие это повлечет за собой последствия, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

Повторно не ратифицировали

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже, тогда его подписали 22 страны: 16 членов НАТО и шесть государств Варшавского договора. Спустя девять лет на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле был подписан обновленный вариант соглашения, который учитывал роспуск Варшавского договора и расширение НАТО.

Примечательно, что новую версию договора ратифицировали всего четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году российские власти приостановили участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

Не выполнялся последние 16 лет

По словам Маркова, денонсация договора даст России возможность свободнее оперировать войсками на территории страны.

— Договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе ставит пределы концентрации войск на территории по линии разграничения России и НАТО по секторам: на юге, севере, в центре и так далее. Подразумевается, что нельзя держать войска сверх определенного количества, — объяснил политолог.

Эксперт подчеркнул, что такой договор был заключен, чтобы страны не могли вести подготовку к войне. В числе обязательств государств, подписавших договор, было взаимное информирование о количестве своих войск по секторам. Идея заключения такого договора была абсолютно разумной, заметил Марков.

При этом смысл ДОВСЕ потерялся из-за его несоблюдения западными странами, отметил политолог.

— ДОВСЕ был подписан еще во времена СССР, когда страны Прибалтики принадлежали к СССР. Договор предусматривал ограничения для нас на размещение там вооружений. Когда они стали членами НАТО, Россия попросила скорректировать договор, чтобы в новой версии страны Прибалтики были прописаны в зоне ответственности НАТО. Получалось, что формально НАТО может там создать огромную армию — это было бы неправильно, — рассказал политолог.

Однако, подчеркнул специалист, на Западе отказались это сделать. Договор в последние годы не работал по прямой воле стран НАТО: ни Россия, ни члены Североатлантического альянса не соблюдали своих обязанностей. В 2007 году Россия приняла решение временно приостановить свое участие в ДОВСЕ.

Окончательный отказ от участия в ДОВСЕ не должен повлиять на политическую картину в мире, заметил эксперт.

— Мы просто скажем, что теперь этот договор не будет считаться для нас действительным из-за его фактического невыполнения странами НАТО. Но на практике это ни к чему не приведет: повторюсь, договор и так не выполнялся ни нами, ни странами Запада, — заключил политолог.

Указ о денонсации ДОВСЕ президент России Владимир Путин подписал 10 мая. В документе говорится, что официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе назначен замглавы МИД Сергей Рябков.