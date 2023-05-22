Мир в Карабахе: смогут ли Армения и Азербайджан договориться и какую роль играет Россия

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Спустя 35 лет противостояние по вопросу Нагорного Карабаха может наконец завершиться. Армения готова признать спорную территорию частью Азербайджана в обмен на гарантии безопасности для местного населения. В чем суть карабахского конфликта, какую позицию занимает Россия и как на признание Карабаха отреагируют в Армении — в материале «Вечерней Москвы».

Что произошло

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Оба государства, по его словам, признают территориальную целостность друг друга.

В то же время Пашинян призвал дать международные гарантии, которые защитят права армян, проживающих на территории Карабаха. Иначе, как полагает армянский премьер, власти Азербайджана могут провести в регионе этнические чистки.

Мирный договор, по мнению Пашиняна, может быть подписан в ближайшее время. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это событие «неизбежным», отметив, что переговоры между странами «принесут на Кавказ долгосрочный мир».

— Сегодня было сделано сенсационное заявление, которое подразумевает, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, — отметил в беседе с «ВМ» политолог Фархад Ибрагимов. — Но и Азербайджан должен дать гарантии, что армянское население Карабаха будет чувствовать себя в безопасности. И самое главное, что Азербайджан не будет предъявлять территориальных претензий самой Армении.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан уже 35 лет конфликтуют из-за Нагорного Карабаха — территориального образования площадью 4400 квадратных километров, расположенного в Закавказье между этими странами.

В советскую эпоху Нагорный Карабах был автономной областью (НКАО) в составе Азербайджанской СССР. В конце 1980-х годов на ее территории проживало около 150 тысяч человек, примерно три четверти населения — армяне. При этом тогда же в Армянской ССР жили порядка 200 тысяч азербайджанцев, а 350 тысяч армян — на территории современного Азербайджана.

Летом 1988 года власти НКАО объявили о выходе региона из состава Азербайджанской ССР. Верховный Совет СССР счел это проявлением национализма и принял постановление, признающее невозможным передачу НКАО Армении. Тогда же начались первые вооруженные конфликты. В полномасштабную войну они переросли уже после распада Союза.

Первая карабахская война произошла в 1992–1994 годах. Поводом для ее начала стало провозглашение независимой Нагорно-Карабахской республики (ни одна страна, входящая в ООН, в том числе Россия, ее не признала). По итогам первой войны Армения взяла под контроль свыше 90 процентов НКАО, а также захватила несколько районов Азербайджана, в том числе Лачинский, соединяющий Карабах с ее территорией.

В 1994 году Армения и Азербайджан подписали договор о прекращении огня. Несколько десятилетий после этого ни одна из сторон конфликта не начинала активных боевых действий, хотя перестрелки на границе стран время от времени происходили.

В сентябре 2020 года разгорелась Вторая карабахская война. Боевые действия продолжались 44 дня. По разным данным, в ходе боев погибли от шести до десяти тысяч человек. На этот раз противостояние завершилась в пользу Азербайджана, который смог вернуть контроль над частью потерянных территорий. В ночь на 10 ноября того же года лидеры России, Армении и Азербайджана подписали трехсторонний договор, который положил конец войне. Документ также устанавливал ввод российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре.

Тем не менее мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном так и не было подписано.

Какую позицию занимает Россия

В решении карабахского вопроса Россия играет роль миротворца. Об этом прежде всего свидетельствует тот факт, что обе стороны конфликта согласились на размещение российского миротворческого контингента.

— Позиция России прежде всего заключается в том, чтобы не допустить войны, — подчеркивает политолог Фархад Ибрагимов. — Наша страна также выступает за мирное урегулирование постконфликтных вопросов. Россия исходит из того, что Ереван и Баку должны подписать мирный договор, который подразумевает признание взаимных границ по состоянию на 1991 год.

При этом, как отмечает собеседник «ВМ», российские миротворцы останутся в регионе даже после заключения мира, так как трехсторонний договор 2020 года подразумевает их нахождение там по крайней мере до 2025 года.

Как на решение Пашиняна отреагируют в Армении

Собеседник «ВМ» полагает, что нынешнее заявление Никола Пашиняна призвано наладить отношения с Баку. По сути, оно является логическим продолжением договора трехлетней давности и шагом на пути к соглашению о мире.

Однако в ноябре 2020 года в Армении прошли митинги. Протестующие выражали недовольство политикой Пашиняна и требовали его отставки. Некоторое время в стране был политический кризис. Тем не менее на досрочных парламентских выборах народ поддержал Пашиняна: его партия набрала почти 54 процента голосов избирателей.

Как считает Ибрагимов, решение Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана может вызвать новую волну протестов в Ереване. Но на ситуацию митинги не повлияют.

— Политический истеблишмент в Армении в целом не поляризован и выступает в поддержку Пашиняна. Оппозиция не имеет той силы, на которую она могла рассчитывать еще несколько лет назад. Хотя, безусловно, заявления «Пашинян — предатель» будут звучать, но это никак не повлияет на его решение, — заключил политолог.