«Все равно воздастся»: почему США не вводят санкции против Белоруссии

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Вашингтон медлит с введением санкций в отношении Белоруссии из опасения, что это может повлиять на результаты президентских выборов в США. Пока американцам проще влиять на ситуацию руками Польши и Литвы, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По данным СМИ, США пока не намерены присоединяться к санкциям в отношении Белоруссии, тем не менее осуждающая риторика в адрес действий правительства этой страны остается неизменной.

— Осуждать — это одно, а вводить санкции — совершенно другое, — замечает политический аналитик Александр Асафов. — Сейчас буквально каждое действие американского правительства может повлиять на исход выборов. Присоединившись к санкциям, Штаты покажут свою прямую заинтересованность в событиях, происходящих в Белоруссии. Сейчас им проще действовать через страны Прибалтики, активно атакующие соседнее государство по политическим и экономическим направлениям, и Европу, которая тоже присоединилась к давлению.

Население США не особо интересуется мировой политикой, считает аналитик. Однако введение санкций, по его словам, может быть использовано в прессе для того, чтобы выставить Трампа не миротворцем, а «диктатором, размахивающим экономической дубинкой»:

— Его как раз и обвиняют в том, что внешними проблемами он занимается больше, чем внутренними. Так что претензии в санкционном давлении на Белоруссию могут оказаться хоть и не такими серьезными, но дополняющими эту картину.

Политолог Сергей Марков увидел несколько причин необычного промедления со стороны США. И одна из главных — вопрос имиджа госсекретаря Майка Помпео.

— Если на Украине государственный переворот был совершен именно спецслужбами США, то в Белоруссии он совершается силами Польши. Варшава, разумеется, информирует Вашингтон о своей деятельности, но ключевая роль все же остается за американцами, — говорит Марков. — Вторая не менее важная причина в том, что буквально за полгода до текущих событий в страну приезжал бывший директор ЦРУ госсекретарь Майк Помпео. Он очень хорошо пообщался с Лукашено, а потом хвастался, как ловко перетягивает белорусского президента от России и диктатуры в сторону Запада и демократии. Признавать теперь, что он провалился, ему, конечно, не хочется.

Грядущие выборы в США, по мнению Маркова, тоже могут являться причиной отказа от ввода санкций, хоть и не самой главной. Американскому правительству приходится больше внимания уделять внутренним проблемам, не размениваясь на внешние, заключил политолог.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:

— У американцев сейчас в стране сплошные проблемы: нестабильная внутриполитическая ситуация, избирательная кампания в активной фазе, да и коронавирус еще не отступил. К тому же сейчас необходимо решать вопрос с Нагорным Карабахом, где ситуация далеко не такая стабильная, как в Белоруссии. Так что, полагаю, Штаты просто взяли паузу — Лукашенко обязательно все воздастся, только немного позже.

Жарихин уточнил, что санкций со стороны США белорусам стоит ждать уже после выборов.

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