Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве
Главное
«Все равно воздастся»: почему США не вводят санкции против Белоруссии
Фото: facebook.com/WhiteHouse

«Все равно воздастся»: почему США не вводят санкции против Белоруссии

Наталия Белова

В мире

Вашингтон медлит с введением санкций в отношении Белоруссии из опасения, что это может повлиять на результаты президентских выборов в США. Пока американцам проще влиять на ситуацию руками Польши и Литвы, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По данным СМИ, США пока не намерены присоединяться к санкциям в отношении Белоруссии, тем не менее осуждающая риторика в адрес действий правительства этой страны остается неизменной.

— Осуждать — это одно, а вводить санкции — совершенно другое, — замечает политический аналитик Александр Асафов. — Сейчас буквально каждое действие американского правительства может повлиять на исход выборов. Присоединившись к санкциям, Штаты покажут свою прямую заинтересованность в событиях, происходящих в Белоруссии. Сейчас им проще действовать через страны Прибалтики, активно атакующие соседнее государство по политическим и экономическим направлениям, и Европу, которая тоже присоединилась к давлению.

Население США не особо интересуется мировой политикой, считает аналитик. Однако введение санкций, по его словам, может быть использовано в прессе для того, чтобы выставить Трампа не миротворцем, а «диктатором, размахивающим экономической дубинкой»:

— Его как раз и обвиняют в том, что внешними проблемами он занимается больше, чем внутренними. Так что претензии в санкционном давлении на Белоруссию могут оказаться хоть и не такими серьезными, но дополняющими эту картину.

Политолог Сергей Марков увидел несколько причин необычного промедления со стороны США. И одна из главных — вопрос имиджа госсекретаря Майка Помпео.

— Если на Украине государственный переворот был совершен именно спецслужбами США, то в Белоруссии он совершается силами Польши. Варшава, разумеется, информирует Вашингтон о своей деятельности, но ключевая роль все же остается за американцами, — говорит Марков. — Вторая не менее важная причина в том, что буквально за полгода до текущих событий в страну приезжал бывший директор ЦРУ госсекретарь Майк Помпео. Он очень хорошо пообщался с Лукашено, а потом хвастался, как ловко перетягивает белорусского президента от России и диктатуры в сторону Запада и демократии. Признавать теперь, что он провалился, ему, конечно, не хочется.

Грядущие выборы в США, по мнению Маркова, тоже могут являться причиной отказа от ввода санкций, хоть и не самой главной. Американскому правительству приходится больше внимания уделять внутренним проблемам, не размениваясь на внешние, заключил политолог.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:

— У американцев сейчас в стране сплошные проблемы: нестабильная внутриполитическая ситуация, избирательная кампания в активной фазе, да и коронавирус еще не отступил. К тому же сейчас необходимо решать вопрос с Нагорным Карабахом, где ситуация далеко не такая стабильная, как в Белоруссии. Так что, полагаю, Штаты просто взяли паузу — Лукашенко обязательно все воздастся, только немного позже.

Жарихин уточнил, что санкций со стороны США белорусам стоит ждать уже после выборов.

Читайте также: Путин, Трамп и Макрон призвали к прекращению боевых действий в Карабахе

Белоруссиясанкциисанкции США
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте