«Вопрос в количестве умерших»: сможет ли Украина обойтись без российской вакцины

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Украинский политик, руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность поставки российской вакцины от коронавируса на Украину. Глава государства в ответ сообщил, что такая возможность существует, но необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить запрос от Киева.

«Вечерняя Москва» узнала, насколько высока потребность в таких препаратах, как «Спутник V», у соседней страны и какие есть варианты с организацией поставок.

Затратная операция

Как рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков, пока что сами поставки малореальны. Дело в том, что на Украине даже без учета утраченных территорий живет 40 миллионов человек. И это огромная цифра.

— На каждого из них нужно две дозы. Ладно, вакцинируем не всех. Но вакцинировать надо хотя бы 70 процентов. Берем условно 28 миллионов человек, умножаем на два. Будет 56 миллионов доз. Это очень много. До конца года в лучшем случае в России удастся суммарно произвести в районе 20 миллионов доз, не больше. Соответственно, только Украине нужно будет (не прямо сейчас, конечно) где-то 50 миллионов, — констатирует специалист.

Кроме того, сама операция стала бы довольно масштабной и затратной, тем более если проводить ее на льготных условиях.

Самым разумным, считает Крючков, было бы и с политической точки зрения, и в качестве помощи обеспечить трансферт технологий на фармацевтические предприятия Украины для того, чтобы местные специалисты под присмотром российских внедрили и наладили выпуск препарата.

— Но с учетом уровня политического доверия и прочего в это тоже не очень верится. И к тому же мощность предприятий на Украине небольшая, особенно если говорим про «биотех». Потому этот вариант с переносом производства тоже маловероятен. А производить для Украины вакцину где-то в другом месте — типа Индии, Бразилии или Китая — тем более неактуально, — добавил эксперт.

Объемов нет, а контракты есть

Крючков отметил, что сейчас довольно много развитых стран заключают договоры на поставку вакцин от разных производителей, но нет никаких точных сроков, когда эти объемы лекарств могут быть получены. Потому что физически того количества препаратов, которое прописано в контрактах, просто не существует, даже 10 процентов.

Украина теоретически также сможет заключить подобное соглашение с кем-нибудь. Выгоднее же было бы это сделать с нашими компаниями, возвращаясь к той же отладке выпуска на своих предприятиях. В этом же контракте было бы возможно обговорить и льготный период, или роялти за владение продуктом.

Наша вакцина для соседней страны окажется и дешевле, и лучше. Вопрос в том, где ее взять. Скорее всего, одной из первых российский препарат получит Белоруссия — и то нужно сильно напрячься, чтобы обеспечить все ее население «Спутником».

Препаратов много

Впрочем, и эта вакцина, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи, у нас не единственная. Скоро зарегистрируют лекарство новосибирского центра «Вектор», а также Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Кроме того, Крючков сообщил о двух других вакцинах, которые пока находятся на ранних стадиях испытаний, с российскими владельцами. Специалист не исключил, что по коммерческим каналам массовые поставки возможны уже весной.

Но могут ли украинцы в принципе обойтись без нашей вакцины? Да, могут, уверен эксперт. Вопрос в том, сколько умерших будет. Сейчас вспышка во всем мире довольно большая, она затрагивает почти все страны. Поэтому не исключено, что Украина какие-то контракты все-таки заключит, но это будут всего лишь бумажки. В реальности поставки могут быть небольшими партиями и наша страна вполне способна поставить условные 100 тысяч доз на 50 тысяч граждан, что, конечно, станет каплей в море с учетом потребностей одного из самых населенных государств Европы.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, всего на данный момент на Украине зарегистрировано чуть больше 236 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число активных случаев составляет около 130 тысяч, с 29 августа в среднем фиксируется более 2500 заражений, но статистика крайне нестабильна. Максимум был зафиксирован 3 октября — 4785 заболевших, а 5 октября было выявлено 3905 пациентов.

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