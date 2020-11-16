«Навещу могилу отца и матери»: беженец из Карабаха рассказал о возвращении домой через 28 лет

По соглашению, достигнутому между Россией, Азербайджаном и Арменией, армянские вооруженные силы должны оставить семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Сотни тысяч азербайджанцев смогут вернуться на покинутые ими почти 30 лет назад территории. С одним из них пообщалась «Вечерняя Москва».

Его зовут Али Зейналов. 66-летний мужчина родом из Агдама. Ныне живет в Москве. Имеет четверых детей. В конце 80-х он работал в Москве, смог открыть ресторан «Агдам» — в честь своего родного района. К слову, туда в свое время захаживал и студент МГИМО Ильхам Алиев, нынешний президент Азербайджана. «Я его хорошо знал, он великий сын своего народа, который войдет в историю», — говорит собеседник.

Когда в начале 90-х начались демонстрации и стычки между армянами и азербайджанцами из-за желания первых присоединить Нагорный Карабах к Армении, Али решил переправлять в Азербайджан гуманитарную помощь. Когда ситуация начала выходить из-под контроля и нависла угроза наступления Армении, Али решил остаться в Агдаме. В феврале 1992 года случилась трагедия, заставившая многих его сограждан и близких взяться за оружие.

— Я отправлял медикаменты и еду в Агдам. Привозил, уезжал в Москву и снова возвращался. Но когда в феврале 1992 года произошла страшная трагедия — в Ходжалы погибло более 600 мирных жителей — я был вынужден взять в руки оружие и защищать родину. Жители Агдама создали свое ополчение и встали под ружье. Мне на тот момент было 36 лет, я был отцом четверых детей. Моя семья находилась в Агдаме. В Азербайджане шла борьба за власть, не было единого генштаба, единой армии. Каждый был сам за себя, — рассказывает собеседник.

Али Зейналов, командир батальона из Агдама / Фото: Али Зейналов

Али был командиром батальона. Его брат Адалат возглавлял целый полк. Несмотря на отчаянные попытки, отстоять свой дом не удалось. Спустя около полутора лет за 20 дней до полной оккупации большей части Агдама армянскими вооруженными силами Али отправил свою семью в Баку, а потом и сам уехал в азербайджанскую столицу. Только его родных, бежавших из Агдама, насчитывается 1000 человек. Некоторые из них, включая самого Али, переехали жить и работать в Москву.

— Армия наступала. Мы даже свои личные вещи и деньги не успели собрать. Все случилось быстро. В первую очередь мы думали о том, чтобы спасти свою жизнь. Армянам сейчас дали неделю, чтобы покинуть Кельбаджар, а в Агдаме — даже отсрочку. У нас отсрочек не было, — отмечает он.

Новость о перемирии в Карабахе, объявленную в ночь с 10 на 11 ноября, Али воспринял как самый счастливый день в своей жизни.

— Я 28 лет мечтал об этом дне. Я в этот день не спал. Когда наша армия взяла город Шушу, я целый день сидел за телефоном и смотрел новости. Я понимал, что в течение недели-двух армянская армия капитулирует. Я как бывший ветеран первой карабахской войны понимал, что ключ к взятию семи районов лежит в Шуше. Кто контролирует Шушу — контролирует весь Карабах. Я считаю эту войну победой. Жизни солдат были отданы не зря. Я как беженец, хоть и гражданин России, мечтаю, что, когда я умру, меня похоронят в Агдаме. Для меня значение соглашения — в восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Это как собрать всю семью вокруг себя, — сказал Али.

Али постоянно следил за новостями из Карабаха и не спал в день, когда азербайджанские военные взяли г. Шушу / Фото: Из личного архива Али Зейналова

Он обратил внимание, что нынешние условия перемирия более выгодны Азербайджану, чем те, которые были прописаны в Мадридских принципах. Ведь по ним Азербайджан получал пять районов, два района лишь потом, а Карабах оставался под контролем Армении. А сейчас Баку не только вернул семь районов, но и Шушу.

Для Али более важным было возвращение даже не его родного района, а Шуши. Ведь этот город — «культурный центр Азербайджана». Здесь родились такие выдающиеся азербайджанцы, как певец Хан-Шушенский, композитор Узеир Гаджибеков — оба народные артисты СССР — и советский эстрадный певец, ныне посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Что стало с его домом в Агдаме, Али не знает. Возможно, он уже разрушен. Если это так, то он надеется, что азербайджанские власти помогут восстановить здание или дадут выгодные кредиты на реновацию. Документов на дом у Али не осталось. «Шла война, нам не до документов было. Надо было спасать семью», — сказал мужчина.

Комбат Али Зейналов вернулся в Агдам после того, как началась война в Карабахе / Видео: Из личного архива Али Зейналова

Дом важен, но куда важнее память предков.

— Как только откроют границы, я возьму билет и первым рейсом полечу в Баку, оттуда — в Агдам. Я посещу могилу своей матери и отца и возложу цветы. Я уже 28 лет не делал этого. Я познакомлю своих детей и внуков с красотой нашего края. Моему сыну было пять лет, когда мы уехали. Вряд ли он что-то помнит. Но я ему покажу места, где его дед держал табуны коней. Обязательно пожарим шашлыки, — поделился он.

Несмотря на почти 30 лет войны, Али считает, что азербайджанцы и армяне смогут снова жить в мире.

— У азербайджанцев есть такая черта. Мы забывчивые. В 1905 году армянские националисты из партии «Дашнакцутюн» устроили погромы против азербайджанцев. Но, даже несмотря на это, мы с ними целый век жили в мире. То, что было в прошлом, остается в прошлом, надо смотреть в будущее. При СССР в Агдаме жили все народности: и лезгины, и армяне, и даже немцы, которые делали свои знаменитые колбасы. В Москве у меня немало друзей армян, — говорит он.

До войны из 100 процентов населения Агдама пять составляли армяне, вспоминает Али.

—Они жили очень хорошо по сравнению с нами. Часто приезжали из Ханкенди (Степанакерта). Были каменщиками, строили дома, укладывали асфальт. Мы жили мирно, общались и ели вместе. Никакой вражды не было. Различий не ставили. Мы даже представить себе не могли, что между нами будет война. Когда я услышал, что начались демонстрации в Ереване, мы особо не обращали внимания. Но, к сожалению, все это привело к войне, — подчеркнул он.

Для мирного сосуществования армян и азербайджанцев потребуется время, чтобы молодое поколение не воспринимало друг друга в качестве врагов. А для этого СМИ не должны заниматься пропагандой, уверен беженец из Агдама.

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