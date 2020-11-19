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«Меркель может наказать»: что ждет Польшу за саботаж внутри Евросоюза
Фото: bundeskanzlerin.de/Bundesregierung/Kugler

«Меркель может наказать»: что ждет Польшу за саботаж внутри Евросоюза

Ростислав Зубков

В мире

Глава польского правительства Михаил Дворчик допустил распад Европейского союза из-за «западных соседей», имея в виду Германию и другие крупные державы — участницы ЕС. Чем вызваны ссоры между странами Евросоюза и почему Варшава рискует поплатиться за подобные высказывания, «Вечерней Москве» рассказал политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков.

По его мнению, Евросоюз будет в полном порядке, поскольку государствам, которые входят в его состав, «слишком выгодно пребывать в едином пространстве». Такие объединения имеют свойство распадаться только вследствие каких-либо катастрофических событий, как, например, было с СССР, напоминает собеседник «ВМ».

Обостренная риторика Польши, как считает политолог, объясняется ее конфликтом с Францией, Италией и особенно Германией, которая настаивает на жестком бюджете ЕС. Другими словами, Берлин хочет, чтобы Варшава и другие восточноевропейские страны получали сокращенные дотации из бюджета Евросоюза.

— По договоренности эта помощь, которую они, между прочим, получают последние десять с лишним лет, и должна уменьшаться. Однако Польша и Венгрия делают все возможное, чтобы этого не допустить. Поэтому они также заблокировали принятие семилетнего бюджета ЕС, где предусмотрено сокращение дотаций, — пояснил эксперт.

«Меркель может наказать»: что ждет Польшу за саботаж внутри ЕвросоюзаФото: pixabay.com

Он выразил уверенность в абсолютной правоте действий Германии и Франции, аргументировав это рядом причин. Прежде всего, уменьшение объема дотаций было предусмотрено изначальным договором, на который была согласна ныне возмущенная Польша. Кроме того, оказанная поддержка позволила добиться поставленной цели: уровень жизни в странах — участницах Евросоюза успешно вырос. Это еще один повод для отсутствия негодования, считает член ОП.

— И потом, сейчас у немцев не менее тяжелая ситуация из-за пандемии и вызванного ею кризиса. Как в этих условиях (канцлер ФРГ — прим. «ВМ») Ангела Меркель объяснит: «А давайте полякам побольше денег будем давать?» — спрашивает политолог.

Существует еще один немаловажный аспект, определивший жесткость Берлина и Парижа к Варшаве. По словам эксперта, польские власти вместе с венгерскими саботируют политику в отношении мигрантов. Ее активно поддерживают Франция и Германия, которые готовы проявлять солидарность с Восточной Европой и давать ей деньги, но при этом будут требовать взаимности. В частности, им важно, чтобы мигранты, приезжающие в основном в Италию, ФРГ и Францию, равномерно распределялись по всему европейскому континенту.

— А Польша и Венгрия хотят, чтобы солидарность была только тогда, когда им хорошо. А когда они должны что-то принимать, им такая солидарность не нужна. По сути, они ведут крайне эгоистичную, бессовестную политику. В этих условиях Париж и Берлин как бы говорят: «Погодите, мы еще и деньги им должны за это платить? Давайте их лучше накажем за то, что они срывают нашу политику!» По факту им (полякам и венграм — прим. «ВМ») дают, а они ничего не хотят, — говорит Марков.

«Меркель может наказать»: что ждет Польшу за саботаж внутри ЕвросоюзаФото: European Union 2014 / European Parliament

В свете вышесказанного никакого распада ЕС не будет, уверяет собеседник «ВМ». По его мнению, Польша просто пугает возможностью своего выхода из союза, но и этого она никогда не сделает, поскольку в составе объединения Варшава получает намного больше, чем вкладывает.

— Можно сказать, это прямая ложь премьера Польши, попытка запугать, попытка защитить крайне бессовестную и эгоистичную политику, которая вызывает огромное возмущение у большинства европейских стран, — подчеркнул политолог.

Он не исключил, что за такую риторику Германия может «наказать» Польшу, либо сохранив темпы сокращения предоставляемых ей субсидий, либо повысив их.

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