«Подавил надежду»: чем Байден заслужил звание «Человек года»

Фото: instagram.com/JoeBiden

Обладателями звания «Человек года» по версии журнала Time стали победивший на выборах президента США Джозеф Байден и его будущий вице-президент Камала Харрис. Чем они заслужили столь почетную награду, «Вечерняя Москва» спросила у политологов.

Член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обращает внимание, что либеральное издание при выборе номинанта действует весьма конъюнктурно и предвзято. При этом главным критерием остается «победа». Выбор демократа связан с тем, что он смог одолеть Дональда Трампа.

— Кандидатура Байдена напрашивалась. Ведь он сбросил ненавистного всем Трампа. Все понимают, что Байден был ширмой и знаменем, и де-факто управлять страной будет Харрис. Поэтому решили провести политкорректною историю: выбрали и Байдена, и Харрис. Байден — самый старый президент в истории США, Харрис — первая женщина, ставшая вице-президентом. Байден дважды вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Но он не Человек года — он «ширма года», — сказал Малькевич.

Фото: twitter.com/kamalaharris

По его мнению, Байден может принять еще несколько решений, чтобы окончательно попасть в историю. Демократ уже обещал первым в прямом эфире привиться от коронавируса и назначить афроамериканца Ллойда Остина министром обороны.

— Байдену нечего терять. Ему предстоит медовый месяц, когда он может любое свое решение принять с прицелом на вечность, чтобы попасть в анналы истории. Весной, к 8 марта, в качестве подарка он может вручить все бразды правления Харрис и самоизолироваться в Овальном кабинете, — добавил Малькевич.

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян тоже считает, что номинирование Байдена и его будущего вице-президента связано исключительно с их вкладом в «свержение» Трампа.

— Камала Харрис и Джо Байден получили звание «Человек года» от либеральной «Таймс», потому что они исполнили многолетнюю мечту либералов — избавили США от самого страшного кошмара в лице Дональда Трампа, смогли добиться его ухода из Белого дома. Хотя Трамп и останется в американской политике, но надежду подавили. Это не первый раз, когда вознаграждают за надежду. Вспомним, за что Барак Обама получил Нобелевскую премию. Это порочная практика. Все-таки такие громкие статусы нужно давать за действия, — говорит политолог.

Фото: whitehouse.gov

Мирзаян считает, что звания «Человек года» в 2020-м заслужили не политики, а гражданин КНР, от которого пошло заболевание, погрузившее человечество в мировой карантин.

— Я бы дал такой статус другому человеку — безымянному китайцу, из-за которого мы все заразились коронавирусом. Так называемый нулевой пациент, от которого пошла коронавирусная история. Он, безусловно, является Человеком года, — подчеркнул доцент Финансового университета.

Главный редактор Time Эдвард Фельзенталь считает пару Байден — Харрис «чем-то эпохальным». Журнал отметил, что Байдену удалось собрать рекордное число голосов на «беспрецедентных выборах». Напомним, за Байдена проголосовали 306 выборщиков, за Трампа — 232.

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