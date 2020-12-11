Байден и его напарница получили титул «Человек года» по версии Time

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Американский политик Джо Байден, по предварительным данным, победивший на президентских выборах в стране, и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис получили звание «Человек года» по версии журнала Time.

Победителей в почетной номинации объявлял известный рок-музыкант Брюс Спрингстин.

— Почти сто лет Time называл «Человека года». В 2020 году им, по версии Time, стали избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис, — отметил певец в эфире NBC.

Также главред либерального издания Эдвард Фельзенталь назвала тандем Байдена и Харрис «чем-то эпохальным». В Time обратили внимание, что Байден «был назван 46-м президентом Соединенных Штатов» во время «беспрецедентных выборов», на которых ему помимо прочего удалось собрать рекордное число голосов.

В свою очередь политики поблагодарили за присвоение им такого титула и назвали это честью.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

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