Если США решатся на обострение. Сколько осталось Зеленскому

Фото: president.gov.ua / Офис президента Украины

Украинская оппозиция хочет начать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского. Удастся ли ему удержаться у власти и кто может стать ему альтернативой, «Вечерняя Москва» спросила у эксперта по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление о введении ограничений в отношении депутата Верховной рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», ZIK и Newsone, сроком на пять лет.

Решение президента Украины оппозиционеры расценили как «политическую расправу над неугодными СМИ». Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук полагает, что Зеленский и его окружение хотят зачистить инфополе от своих конкурентов. Другой сопредседатель фракции, Юрий Бойко, считает закрытие трех каналов нарушением Конституции и шагом к установлению личной диктатуры.

В ответ на действия президента сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о намерении начать процедуру импичмента Владимира Зеленского. Оппозиционер заметил, что Зеленский «поиздевался над избирателями и страной».

— Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова. Существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей, — сказал Рабинович.

Насколько высоки шансы на свержение Зеленского?

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов уверен, что свергнуть главу государства у оппозиции не получится. Ведь по закону об импичменте, который внес в Раду сам же Зеленский, нужно письменное представление с подписью большинства депутатов. Повод для импичмента — госизмена или другое преступление. Парламент должен голосовать тремя четвертями депутатов, чтобы импичмент прошел.

— «Слуга закона» сейчас имеет в Раде конституционное большинство, так что необходимых подписей инициаторы процедуры просто не соберут. После исключения Александра Дубинского пошли слухи, что фракция может потерять конституционное большинство, если уйдут также 29 поддержавших его депутатов. Но, во-первых, этого не произошло, а во-вторых, 246 минус 30 — это 216 из 450. Меньше половины, но все равно большинство. Оставшиеся 234 — это никак не две трети. Да и сомнительно, что все остальные депутаты поддержат инициативу ОПЗЖ. Тем более тут Тимошенко недавно высказалась о возможности создания коалиции с СН — это для подстраховки, которая, впрочем, не понадобится. Думаю, в ОПЗЖ это прекрасно понимают, просто пиарятся на хорошем поводе. В конце концов Порошенко тоже пытался ограничивать деятельность каналов, но никто не предлагал его отправить в отставку за это, — сказал Родионов в беседе с «Вечерней Москвой».

Досидит ли до конца первого срока?

Родионов исходит из того, что Зеленский может не досидеть на своем посту до конца первого срока:

— Досидит ли он даже первый срок — большой вопрос. Ему стоит бояться не импичмента от оппозиции в парламенте и даже не уличных радикалов, которые достаточно управляемы, а сговора олигархов, что в свое время сгубило Януковича. Он уже под давлением Запада настроил против себя своего покровителя Коломойского.

Другой силой, которая может «убрать» Зеленского, может быть сам Запад. Если при Джозефе Байдене США решатся на обострение, то «им понадобится совсем другой лидер», заключил Родионов.

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