Отбить Крым: какой флот получит Украина к 2035 году

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Украина не построит современный и большой Военно-морской флот к 2035 году. Страна примет от западных стран корабли, которые уже выводятся из эксплуатации из-за окончания срока службы. Подобный флот нужен больше для демонстрации, что Украина — морская страна. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал первый вице-президент фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна планирует реализовать большую программу по развитию Военно-морского флота. По его словам, создается инфраструктура для строительства различных судов: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз. Зеленский добавил, что в этом проекте Киев рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получил поддержку Великобритании.

По словам Макаркина, в 2035 году Зеленский уже не будет президентом, а финансирование можно получать уже в ближайшие годы. При этом нынешний лидер Украины может заявлять что угодно о планах на далекое будущее, ведь отчитываться ему к тому времени будет не нужно.

— Планировать к 35-му году можно все что угодно, понимая, что уже не будешь президентом. Денег для того, чтобы построить свой современный флот, у Украины нет, и к 35-му году, я далеко не уверен, что появятся. Но речь может идти о другом — о том, что западные страны передают Украине свои корабли, которые уже выходят со временем из эксплуатации, но которые на сегодня боеспособны. Запад обновляет свою технику, а от старых кораблей надо избавляться, — сказал Макаркин.

По его словам, Украина на данный момент ведет с западными странами переговоры о передаче военной техники. Эти корабли более современные, чем те украинские, что остались в Севастополе. Поэтому получить современные, пусть и не новые корабли, — это возможный вариант для Украины.

— К 35-му году не уверен, что у Украины будет такой масштабный флот, включая подводные лодки... ВМС Украины могут усилиться за счет достаточно старых западных кораблей, но это не будет современным флотом. Каких-то новинок, конечно, Запад не передаст Украине, будут достаточно ненужные корабли, — добавил Макаркин.

С такой военной техникой можно только осуществлять оборонительную функцию, отметил политолог. С таким набором кораблей «на ядерную страну в походы не идут».

— Речь идет о небольших кораблях, с помощью которых Крым отбить невозможно... У российского флота преимущество. У России есть новые, которые существенно моложе тех, которые получит Украина от Запада. Украина получит корабли почтенного возраста, — отметил собеседник «ВМ».

В 2014 году Украина практически потеряла свой флот, что было не только военным, но и моральным ударом по государственным ВМС. Поэтому заявления Зеленского и развитие военно-морского флота нужны стране скорее для престижа. Государство пытается самоутвердиться, продемонстрировать, что Украина все равно морская страна.

— Попытка показать, что у нее тоже будут свои, хотя бы небольшие, но полноценные военно-морские силы, — заключил Макаркин.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «с радостью» воспримет возвращение украинских властей на полуостров. По его словам, российская сторона уже долгое время «оказывает влияние на жителей Крыма через средства массовой информации». Теперь, как считает Зеленский, у жителей Крыма «появилось понимание всего произошедшего», и власть Украины «с радушием» примут на территории полуострова. Лидер подытожил, что радость населения будет связана с тем, что «с Украиной в Крым вернется жизнь».