Праздники против ковида: ярмарки в Европе стали символом возрождения порушенных традиций

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Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится в Москве по 9 января. Как и в былые годы, это масштабный и зрелищный праздник с концертами, мастер-классами, елкой на Красной площади, фейерверками и другими развлечениями на десятках площадок по всему городу. А как в других странах? В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошла программа «Перекличка столиц», посвященная теме новогодних праздников.

Еще совсем недавно рождественские и новогодние праздники зависели, главным образом, от бизнеса, властей и покупательской возможности граждан. А сейчас — от микроскопического вируса! Открытие всевозможных ярмарок и появление развлечений рассматривается уже как вопрос политический.

Смотрят «Мразика» и радуются

— У нас в Праге рождественские ярмарки так же значимы, как для москвичей елка в доме, или запах мандаринов, или фильм «Ирония судьбы», — рассказывает гид-переводчик, основатель туристической компании Ульяна Формина. — В этом году ярмарки должны были открыться, шла активная подготовка, ну буквально за день до события правительство приняло решение: нет, ничего не будет! Причем, что интересно, все киоски уже смонтировали, иллюминацию повесили, наряженные елки поставили. А на площади Мира, где ярмарка традиционно открывается первой, даже началась и пару дней шла торговля. А потом раз — и все закрылось, потому что ввели новые антиковидные ограничения.

Как пояснила гость эфира, пражане и гости города могут по территории ярмарок гулять, любоваться видами, делать фото, но никакой торговли не ведется.

— При этом домики не разбирают. Люди надеются, что правительство одумается и все же вернет нам Рождество! — рассказывает Ульяна. — Если учесть, что ярмарка на Старой площади, например, обычно работает до 6 января, то время еще есть. Чисто теоретически она открыться еще может.

Как рассказала гость эфира, на рождественских ярмарках обычно продаются выпечка, глинтвейн, елочные украшения. Все это, конечно, можно встретить и в других магазинах.

— Но ведь люди приходят на эти праздники не столько за покупками, сколько за атмосферой! Это что-то непередаваемое! — пояснила Ульяна. — И уже второй год подряд пражане этой атмосферы лишены. Особенно жалко детей.

Ведь их родители, дедушки и бабушки знают, что такое рождественская ярмарка. А многие ребята — еще нет. К тому же, надо понимать, на таких ярмарках продается много товаров, сделанных местными производителями своими руками. Они целый год готовились, чтобы порадовать пражан и туристов. И вдруг раз — никакой торговли.

Как рассказала гость эфира, чехи чаще всего дарят друг другу на Рождество печенье и особые рождественские носки. А еще есть традиция совместно выпекать что-то вкусное. И, конечно, закрытие ярмарок не помешает ни следованию традиции, ни дарению традиционных сувениров.

— Кстати, Рождество в Чехии значительно важнее Нового года, — рассказывает Ульяна. — Новый год отмечает, главным образом, молодежь.

А Рождество широко празднуют не только все родственники, но и друзья, знакомые... В этот день, кстати, почему-то принято смотреть русскую сказку «Морозко» — как у нас «Иронию судьбы». Это, мне кажется, один из пережитков советского прошлого. Что самое забавное, чехи, конечно, смотрят «Морозко» на своем языке. И по-чешски это звучит «Мразик». Так что смотрят «Мразика» и радуются.

Сначала тест, потом праздник

В Германии все менее благостно. Недавно страна преодолела нехорошую медицинско-психологическую отметку: в стране от коронавируса умерли 100 тысяч человек. В результате свой пост покинул министр здравоохранения. При этом, впрочем, он сказал, что к концу зимы в Германии все будут привиты, выздоровеют, либо... умрут. И в таком мрачном контексте приходится отмечать Рождество.

— У нас рождественские ярмарки открыты, они великолепно украшены и ждут посетителей, — рассказывает жительница Берлина, IT-специалист Ирина Родионова. — Больше того: в нынешнем году они начали работать даже раньше обычного: не 1 декабря, а 22 ноября. Я сама уже ходила на ярмарку, пила глинтвейн и наслаждалась атмосферой праздника!

При этом, как пояснила гость эфира, для жителей доступны не все рождественские базарчики. Например, на некоторые ярмарки пускают только вакцинированных или переболевших. Есть также базарчик, куда можно попасть и с отрицательным ПЦР-тестом.

— А вообще в Германии действует «правило 2G»: ты можешь бывать в общественных ме- стах, только если ты провакцинирован либо переболел, — рассказывает Ирина.

Как пояснила гость эфира, немцы очень ждали открытия ярмарок. Чтобы попасть на них, стоят очереди!

— Но если у нас в Берлине ярмарки благополучно работают, то, например, в Саксонии и Баварии их закрыли на неопределенный срок, — пояснила Ирина. — Вообще антиковидные меры в Германии довольно суровые. У нас есть, например, некоторые общественные места, куда можно пройти только с двумя документами: сертификатом о вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом. В спортивные и ночные клубы пускают только по таким правилам!

Что касается рождественских базарчиков, то, как пояснила гость эфира, немецкая ярмарка отличается от чешской и любой другой.

— У нас, например, тут можно купить оленину и медвежатину. А еще — оленьи шкуры и много товаров, сделанных своими руками: вязанные тапочки, перчатки, варежки, много сладостей, — рассказывает Ирина. — При этом цены довольно высокие, потому что большая часть товара — это товар ручной работы. На ярмарках, кстати, довольно много художников и фотографов, которые предлагают свои работы.

По ее словам, отмечать Рождество в Германии принято так: дети приходят к родителям и другим пожилым родственникам и устраивают праздничную трапезу.

— Это тоже очень теплый, семейный, уютный праздник, как в России Новый год, — рассказывает жительница Берлина. — И отмечают его очень широко. Поэтому, кстати, рождественские ярмарки в Германии работают только до 22 декабря — чтобы торговцы успели разобрать свои киоски, сложить и увезти на склад нераспроданный товар, вернуться домой и праздновать со своими близкими.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Итальянцы вернулись в 2019-й

В Италии ситуация с антиковидными мерами сейчас более спокойная, чем в других странах Европы. Об этом рассказала создатель SMM-агентства Кейт Финит.

— Рождественские рынки открылись и работают в обычном режиме, — рассказывает Кейт. — Наверное, 90 процентов рынков находятся на открытом пространстве, и QR-коды там не проверяют. Число людей и плотность их потока никто не контролирует. В общем, ситуация ничем не отличается от доковидного 2019 года, что, конечно, всех очень радует!

Как пояснила Кейт, сейчас в Италии царит атмосфера постковида: люди перестали бояться выходить из дома, часто бывают в общественных местах и заходят на рождественские ярмарки, которые, как ожидается, будут работать до 6–10 января.

— Рождественские ярмарки есть в каждом городе. Никаких ограничений ни в одном из регионов нет, — пояснила гость эфира.

По словам Кейт, отличие итальянских базарчиков в том, что 80 процентов товара — это еда. Причем — местная, сделанная в регионе: сыр, паста, вино, выпечка.

— Глинтвейн сейчас буквально на каждом шагу. Перед Рождеством, пожалуй, это самый популярный напиток! — улыбается Кейт. — Из «уличной» еды наиболее популярны сладости: и итальянские, и испанские — например, пончики и булочки. А еще — чуросы: это такое жареное тесто, посыпанное толстым слоем сахара. Но главной трапезой праздника станет, конечно же, рождественский ужин. На столе обязательно будет особый вид пасты в бульоне с мясом.

Как рассказала гостья эфира, на каждой итальянской ярмарке есть развлечения для детей. В основном это карусели. А для взрослых — только шопинг: еда, алкоголь и сувениры, главный из которых, конечно же, деревянный рождественский щелкунчик.

— Сами ярмарки, что интересно, сильно отличаются в зависимости от величины города. В крупных они красочные, со специально построенными и украшенными еловыми ветками домиками. Там звучит музыка, есть аттракционы. В маленьких городах все значительно скромнее, и рождественский базарчик мало чем отличается от обычного, — рассказал Кейт.

Купи маме красный свитер с оленем

В Великобритании рождественские ярмарки открылись еще 15 ноября.

— Их отличие в том, что продаются понастоящему уникальные товары ручной работы. Среди них много оленей — это один из главных символов Рождества, — рассказывает переводчик, менеджер по продаже брендов Елена Прекрасная. — Во многих городках есть «гроты Санта-Клауса», где можно сфотографироваться и приобрести подарки: игрушки для новогодней елки, свитера ручной вязки, шапки, шарфы, кожаные сумки. Одна из фишек британских рождественских ярмарок — жареные каштаны, которые тут принято есть с солью. Так же очень популярно вино с корицей и такой аттракцион, как колесо обозрения. Прокатиться на нем сейчас одно удовольствие. Да, довольно прохладно, зато есть возможность посмотреть на красиво подсвеченный город.

Как рассказала гость эфира, Рождество в Англии, несмотря на повышенную потребительскую активность, праздник все-таки религиозный. Большинство жителей Лондона в этот день посещают церковь, а потом идут к родителям. Всегда — с подарками. Один из самых популярных — красный свитер с какой-нибудь вышивкой — например, оленем или Санта-Клаусом.

— При этом, надо понимать, цены на всю эту рождественскую атрибутику растут. Если лет пять назад пакетик с жареными каштанами стоил один фунт — это примерно сто рублей, то сейчас уже три — около трехсот, — рассказывает Елена.

Кстати, по словам гостя эфира, любимое рождественское блюдо в Англии — индейка и, как ни странно, сосиски.

Фото: Pexels

Нога на барной стойке

Менеджер по продажам Полина Воронина, живущая в Испании, рассказала, что рождественские ярмарки в этой стране не просто открыты, но прийти туда можно без ПЦР-теста и прививочного сертификата.

— Ношение масок в общественных местах — на усмотрение самих людей. Если ты понимаешь, что не можешь держать социальную дистанцию — 1,5 метра, то маску надеваешь. Если дистанцию сохранить возможно — нет, — пояснила Полина. — У нас свободно пускают всюду — в рестораны, кинотеатры, музеи. Но это только в Мадриде. В остальных городах — по-разному, в зависимости от решения местных властей.

Что касается ярмарок, то, как пояснила эксперт, они уже давно открыты и пользуются большим спросом.

— Есть и большие, и маленькие, и с каруселями для детей, выбирать можно любую, — рассказывает Полина. — Больше всего на рождественских ярмарках, конечно, еды. И прежде всего разного рода сладких блюд, есть которые можно прямо на улице, запивая, конечно, глинтвейном. Но самое популярное рождественское блюдо в Испании — это, конечно, хамонья нога. Обычно она стоит на барной стойке. Конечно — прикрытая.

Вы может ткнуть пальцем и попросить вам кусочек или несколько отрезать. Кстати, покупать и дарить хамонью ногу в Испании не принято. Обычно испанцы едят ее в ресторане.

На торжество пускают не всех

— Во Франции, по сравнению с Италией и Испанией, все намного более сурово, — рассказывает врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, житель Парижа Юрий Вагин. — Рождественские ярмарки открылись — это уже хорошо. Но их тут же обнесли забором, и чтобы за забор попасть, нужно предъявить QR-код. И даже отрицательный ПЦР-тест для тебя — не пропуск, как это было раньше.

Кстати, во Франции этот тест действителен уже не 72 часа, а только 24, и стоит, он между прочим, 40 евро! Вообще, как я убедился, сейчас большинство французов находятся в напряжении, опасаясь, что и рождественские ярмарки вот-вот тоже закроют. Как рассказал гость эфира, на рождественских ярмарках Парижа продается тоже в основном еда:

— Один киоск из пяти — это подарки, а четыре — продукты и напитки, — рассказывает Юрий. — Во многих киосках стоят огромные сковородки, где жарят молодой картофель с мясом. Можно купить и тут же съесть. Но основное рождественские блюдо — это «фрукты моря»: устрицы, гребешки, мидии, то есть рыбные деликатесы.

По словам гостя эфира, одно из самых популярных блюд на ярмарках — «рождественское полено»: это сладость, сделанная из нескольких составляющих.

— А если вы идете на Рождество в гости к французу, купите что-нибудь поесть и выпить! И тогда тебя будут горячо любить весь следующий год, — рассказывает Юрий. — Вообще здесь культ еды. Перерыв на кофе может длиться час, а ужин — семь часов. Практически как в России! Тут мы мало отличаемся.

ИСТОРИЯ

Рождественские ярмарки зародились в Европе в средние века. Первая, как считается, открылась в немецком Баутцене. В летописях сохранилась отметка о том, что в 1384 году горожане перед началом холодов могли закупить товары на площади, чтобы пережить зиму. Чуть позднее, в 1434 году, в Дрездене подхватили эту традицию, а затем мода на ярмарки в канун зимы стала распространяться и в других германоязычных городах. Поэтому рождественские ярмарки иногда называют немецкими. Религиозный реформатор Мартин Лютер ввел традицию светского празднования Рождества. В день рождения Иисуса по новому обычаю стало принято дарить друг другу подарки. Поэтому ярмарки стали организовывать вокруг главной церкви города, чтобы после службы прихожане смогли купить что-то в подарок себе или близким. Случались даже казусы: горожане настолько увлекались красочными прилавками, что забывали прийти на службу в церковь.

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