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«Пашинян получил приз»: политолог Марков объяснил отставку Саркисяна с поста президента Армении

Рафаэль Залян

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«Пашинян получил приз»: политолог Марков объяснил отставку Саркисяна с поста президента Армении
Фото: Youtube / RTД на Русском

Отставка Армена Саркисяна с поста президента Армении никак не отразится на отношениях между Москвой и Ереваном. Новый глава государства будет назначен действующим премьером страны Николом Пашиняном. И его выбор падет на политически слабого игрока, который не сможет конкурировать с ним за политический курс страны. Так прокомментировал уход президента Саркисяна с занимаемой должности политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой».

Оценка деятельности и причина ухода

По словам Маркова, четыре года президентства Армена Саркисяна пришлись на бурные события в Армении, в которых он не проявил себя как самостоятельная фигура.

— Он был никаким весь этот период. С одной стороны, Саркисян не создал проблем для других участников политической арены. С другой стороны, он не сделал ничего, чтобы подавить готовящийся американцами переворот в Армении, который сделал Пашиняна национальным героем и привел его к власти. Саркисян постоянно пытался занять центристскую позицию, но такая позиция не сделала его моральным авторитетом. Но он ушел, скорее всего, из-за того, что не было поддержки, и в целом из-за политической разобщенности армянского общества.

В то же время Марков подчеркнул, что к власти ушедшего в отставку президента привел экс-глава страны Серж Саркисян, чтобы сохранить власть после двух сроков президентства и защитить свои интересы и бизнес внутри государства, чему, опять же, Армен Саркисян не препятствовал:

— В общем, деятельность Саркисяна я бы оценил все же положительно, так как он смог удержаться у поста и не навредить, как бы это могли сделать его оппоненты, оказавшись на его месте.

По мнению политолога, подавший в отставку политик был «максимально выгоден для всех» политических сил в стране, поэтому долгие четыре года «он был на своем месте».

Все было ожидаемо

Собеседник «ВМ» заметил, что президент в Армении — это фигура исключительно номинальная, поэтому новоиспеченный глава не будет иметь сильного политического веса:

— Дело в том, что Пашинян, усилив свою власть, получил одобрение Путина на то, чтобы поставить своего человека на освободившийся пост главы государства. А произошло все это после того, как Пашинян идеально повел себя во время кризиса в Казахстане. Чисто случайно оказалось, что именно Армении за несколько дней до начала кровавых событий в соседней республике достался статус председателя ОДКБ. Конечно, были опасения с назначением на этот пост Пашиняна, так как в Москве понимали, что он является изначально прозападным политиком и мог сделать что-то не так.

Но с точки зрения России, акцентировал Марков, всю операцию Ереван провел идеально, за что премьер Пашинян «получил приз» в качестве свободы действий по назначению нового главы:

— Уход Саркисяна был ожидаем. И очень характерно, что он подал в отставку через два дня после звонка Путина и Пашиняна, во время которого они обсудили завершение казахстанского кризиса.

По мнению Маркова, этот звонок стал катализатором последующих перемен, которые теперь все обсуждают.

Пашинян — новый президент?

По словам Маркова, вряд ли нынешний армянский премьер планирует занять пост главы государства. Эксперт отметил, что для этого необходимо в первую очередь провести конституционную реформу и опять главные полномочия перенести от парламента к президенту. Но население такие изменения встретит крайне негативно:

— Для людей в условиях кризиса военных действий и неопределенности территориальных границ, любые дополнительные конституционные перемены будут производить эффект красной тряпки для быка. Ничего кроме раздражения и негативного настроения Пашинян не получит. Хотя он при желании может провести такую реформу, улучшить статус президента и сесть на этот пост.

Собеседник «ВМ» отметил, что политик это понимает. Он старается лишний раз не наводить панику среди граждан и сохранить свой нынешний статус.

По словам Сергея Маркова, на пост главы государства сегодня претендуют несколько человек — нынешний спикер парламента Армении Ален Симонян и бывший спикер Национального собрания страны Арарат Мирзоян. По принципу Пашиняна это должна быть максимально слабая политическая фигура, так как ему совершенно не нужен человек, у которого на посту президента возникнут собственные политические амбиции.

Эксперт отметил, что рейтинг у Пашиняна в стране довольно высокий — не менее 80 процентов голосов, что ему позволит поставить на пост президента своего человека.

Как отразится на отношениях с РФ

Ситуация с отставкой президента Армена Саркисяна никак не повлияет на отношения между Москвой и Ереваном:

— Реальная власть была у Пашиняна и останется. И сложившаяся ситуация выступит индикатором усиления его поста. Большая перемена на верхушке политической системы страны повлияет не на армянский народ, не на отношения страны с РФ, а на армянскую диаспору, проживающую в России. Дело в том, что у армянской диаспоры очень сильные рычаги влияния на средства массовой информации Армении, она контролирует многое, и хочется заметить, что она последние полтора года резко негативно относится к политике Пашиняна и всецело поддерживает второго по счету президента республики Роберта Кочаряна.

По мнению эксперта, диаспора заметила, что Путин сделал серьезную ставку на Пашиняна как на важный элемент политической структуры Армении, с которым можно вести диалог. И теперь представителям диаспоры придется менять свою позицию по отношению к Пашиняну. Изменят они ее или нет — вопрос открытый. Однако однозначно сложившаяся ситуация приведет к серьезным политическим дебатам в армянской общине России и может изменить ее политическое положение как в стране их нынешнего проживания, так и на исторической родине, заключил Марков.

О том, что президент Армении Армен Саркисян решил покинуть свой пост, стало известно в воскресенье, 23 января. Лидер государства сообщил, что уходит в отставку после четырех лет активной работы.

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