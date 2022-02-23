«США выставляют нас агрессорами»: могут ли россиянам запретить въезд в Европу

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Европейские чиновники от беспомощности предлагают запретить россиянам поездки с туристическими целями. При этом возврата к запретам с нашей стороны, скорее всего, не будет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Отобрать у «русских гадов»

Инициативу о запрете посещения ЕС россиянами с туристическими целями ранее выдвинул президент Польши Анджей Дуда, передает ТАСС. С аналогичным заявлением выступал и глава комитета сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс.

При этом Польша уже ограничила россиянам некоторые возможности для путешествий, в частности, запретив въезд из РФ и Белоруссии всем, кроме поляков, белорусов и граждан ЕС. Кроме того, теперь наши сограждане не могут использовать польскую территорию для транзита. Въехать или прилететь в Польшу можно только студентам, обладателям вида на жительство и некоторым другим категориям российских граждан. При этом для граждан всех остальных стран ограничения с 19 февраля сняты, говорится на сайте погранслужбы Польши.

— Европейцы считают, что у «русских гадов» надо что-то отобрать в связи с ситуацией на Украине. А что отобрать — непонятно. Поэтому они и выдвигают подобные инициативы о запрете въезда, — отметил политолог.

Кроме Польши и Латвии об ограничениях, не связанных с коронавирусом, в отношении русских туристов пока никто не говорит. Санкции касаются только депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, и 27 физических лиц, с этими же процессами связанных, сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В частности, он выставил пост в социальных сетях о том, что российские парламентарии больше не смогут делать покупки в Милане и Антверпене и развлекаться в Сан-Тропе.

Чем ответит Россия и в чем на самом деле проблема

Такое решение, по словам Журавлева, никак на простых россиянах не отразится. С нашей же стороны могут запретить европейским чиновникам въезд в Россию, куда они, говорит эксперт, не очень-то и стремятся. Но с точки зрения симметричности ответа формально такие ограничения были бы правильными, уверен специалист.

С его точки зрения, со стороны ЕС запреты в отношении депутатов — это политический шаг, который должен продемонстрировать готовность Европейского сообщества в союзе с Америкой противостоять российской угрозе. Но проблема здесь не в парламентариях, признавших ЛНР и ДНР, считает спикер.

— Проблема тут в том, что европейцы не хотят отказываться от российского газа. А для того чтобы они отказались от него, американцам надо русских выставить агрессорами. Мы же агрессорами быть не хотим, не идем. Соответственно, тогда Украине надо бомбить Луганск и Донецк: авось русские обидятся и пойдут на нас (в лице Украины) войной. А затем европейские институты подумают: «Ну вот, мы не можем не поддержать Украину, потому что это демократическая страна, и Америку, потому что русские — агрессоры. Так давайте не проголосуем за то, чтобы не пускать русских депутатов». Вреда от них никакого, пользы — тоже. Формально европейские чиновники таким образом выполнили свой союзнический долг перед Украиной и США и остались с российским газом, — пояснил собеседник «ВМ».

Кто надо и так поедет

Фактически все эти запреты, по мнению политолога, связаны в первую очередь с борьбой за европейский газовый рынок. Американцы для вытеснения российских игроков с него приложили огромные усилия. Для простых же россиян пока въезд в Евросоюз ограничивается пандемией коронавируса, без всякого влияния украинских событий. Вероятно, так и будет продолжаться, говорит Дмитрий Журавлев.

— В свою очередь те, у кого есть возможность покупать в Антверпене бриллианты, в любом случае поедут в Европу. У них там и собственность, и вид на жительство. А тем, кто не имеет такой возможности и не имеет этих документов, этого не надо, — заключил политолог.

С российской стороны запретов на посещение ЕС эксперт не ожидает. Потому что это приведет просто к прекращению деловых контактов, которые нашему бизнесу необходимы.