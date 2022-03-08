Свободный Донбасс: как работают коммунальные службы ДНР

Донецк. Улица Миллерова. Бригада электриков восстанавливает поврежденную обстрелом высоковольтную линию / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Несмотря на постоянные обстрелы, Донецк живет. В домах есть тепло, свет, газ и вода. И каждый день коммунальные службы выходят на работу, чтобы восстановить поврежденные снарядами коммуникации.

Как только замолкает канонада, на места повреждений тут же выезжают бригады. Простые мужики, которые с риском для жизни делают все, чтобы Донецк остался пригодным для жизни городом. Усложняет ситуацию то, что большинство мужчин взяли оружие в руки и отправились на передовую. А это значит, что тем, кто остался, приходится трудиться еще больше.

— Все городские службы работают единой командой. Да, многое делается не в том объеме, как нам бы хотелось. Но делается. Конечно, с поправкой на военное время, — рассказали «ВМ» в администрации Донецка. — Если можно применить такие жесткие слова, мы научились жить и работать во время войны. И делаем все возможное, чтобы в домах людей были тепло, газ, свет и вода. Может быть, не в том объеме, как требовалось бы. Но делается.

Окраина Киевского района, улица Миллерова. В последние дни сюда «прилетает» часто. И первыми на месте оказываются спасатели, электрики и газовщики. Трое людей в оранжевых жилетах деловито чинят перебитый снарядом 152-мм украинской гаубицы кабель. Рядом — дом, несколько квартир которого из-за прямого попадания стали непригодны для жизни. Но вокруг есть другие дома, а на улице — начало марта. Поэтому самое главное для коммунальщиков — как можно быстрее подключить пострадавший от очередного обстрела жилфонд ко всем коммуникациям.

— Страшно бывает, конечно, куда же без этого. А простые люди в чем виноваты? — бригадир электриков Сергей Спивков (фамилия изменена по просьбе респондента) скручивает кабель и готовится поднимать его на столб, чтобы в окрестных домах снова появился свет. — Все под Богом ходим. У нас тут свой фронт, коммунальный — боремся за то, чтобы люди по-человечески жили. Ведь такое ощущение, что прицельно бьют по коммуникациям и жилым домам, чтобы посеять страх и сделать условия жизни невыносимыми. У нас тут свой фронт, коммунальный. Делаем что можем...

На фронте, к сожалению, не бывает без потерь. На днях под обстрел попала бригада газовщиков, прибывшая чинить перебитый газпровод. Молодой слесарь, которому не было еще и тридцати, Александр Шевчук, погиб на месте. Его отец, тоже Александр, и еще один работник бригады были ранены. Скорая увезла их в больницу. А на улицу Лавренева, 10, где еще не успела высохнуть кровь их коллег, выехала новая бригада. Потому что город должен жить, несмотря на все усилия нацистов из так называемых добробатов посеять среди людей страх.

Некоторые районы города и поселки до сих пор остаются без водоснабжения. Туда силами городских коммунальных служб ежедневно осуществляется подвоз воды. Местные администрации всеми силами стараются обеспечить жителей необходимыми ресурсами. Работы по восстановлению инфраструктуры ведутся и на освобожденных силами Народной милиции ДНР территориях. Многие из них пострадали очень сильно, поскольку отступающие части, по сути, применяют «тактику выжженной земли», оставляя за собой только пепелища.

КСТАТИ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что мобилизационная кампания на территории ДНР подходит к завершению. Также будет сформирован мобилизационный резерв, который можно будет задействовать в случае необходимости. А это значит, что скоро многие мужчины смогут вернуться на свои рабочие места — к станкам, в шахты, офисы, госучреждения, школы.