Рассчитывать на себя: как изменятся отношения России и Китая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай / Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

На фоне санкций западных стран против России многие наши надежды связаны с Китаем. Насколько помогут выстоять нашей экономике дружественные отношения с КНР?

В последнее время наблюдается определенный рост напряженности между Китаем и США, поводом к которому стало отношение двух стран не только к военным действиям на Украине, но и к карательным санкциям Запада. По отношению к самому конфликту Китай занял осторожную позицию.

С одной стороны, он однозначно обвиняет в его провоцировании Вашингтон, поддерживая в целом Москву в том, что она в данном случае пытается добиться для себя гарантий безопасности (нерасширения НАТО и всего, что с этим связано). С другой стороны, Пекин призывает к мирному урегулированию и напоминает, что поддерживает территориальную целостность Украины. В затягивании военных действий он никак не заинтересован, поскольку это все сильнее дестабилизирует мировую экономику и логистику мировой торговли. А Китаю нужна стабильность.

Вашингтон недавно также обвинил Пекин в намерении оказать Москве военную помощь (довольно абсурдное обвинение само по себе), а также пригрозил санкциями за попытки саботировать (помогать обойти) западные санкции против России. На что глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов принять ответные меры и что он не является стороной конфликта и не хочет, чтобы санкции повлияли на него.

Ранее также Пекин неоднократно заявлял, что выступает против односторонних санкций как метода ведения дел в международной политике. В то же время из китайской столицы ни разу не прозвучали заявления о том, что КНР готова саботировать или тем более открыто противодействовать американским антироссийским санкциям. Или их игнорировать. Тут надо посмотреть на торгово-экономические приоритеты Китая. В прошлом году взаимный товарооборот между Россией и Китаем поставил почти 150 млрд долларов (это рекорд за все время отношений).

Однако при этом товарооборот с США составил тоже рекордные — 755 млрд долларов (12 процентов от всего объема китайской внешней торговли объемом 6 трлн долл.). Торговое соглашение, заключенное еще при Трампе, работает: за прошлый год китайский экспорт в США вырос на 27,5 процента, а импорт — на 32,7 процента (большой профицит в пользу Китая при этом сохраняется).

Евросоюз также является важнейшим торговым партнером КНР: при товарообороте в 695 млрд евро китайский экспорт превысил 472 млрд евро (рост почти на 100 млрд за год), импорт — 233 млрд (рост на 20 млрд). Станет ли КНР жертвовать этими отношениями в пользу России? Однозначно нет.

Почти все аналитики сходятся на том, что Пекин будет очень уязвим к давлению со стороны США. А вариантов давления много: от санкций против отдельных компаний до делистинга, скажем, технологических компаний КНР с американских бирж. Так что не стоит ожидать, что Китай полезет на рожон в отношениях с Америкой. И до сих пор он довольно дисциплинированно все западные санкции соблюдал. Начиная с 2014 года Китай поддерживал практически все без исключения финансовые санкции в отношении России, опасаясь попасть под вторичные санкции, то есть заботясь прежде всего о собственных интересах. Сейчас не стоит ожидать каких-то изменений в этом плане.

Тем не менее очевидно, что Китай не заинтересован в том, чтобы Россия в этой ситуации полностью проиграла. Ведь стабильности в мире это вряд ли прибавит. Скорее всего, Пекин выберет некий гибкий вариант: с одной стороны, подчиняясь формальным санкциям в отношении России, с другой — там, где нет прямых ограничений, пойдет навстречу Москве.

Где тут может быть потенциал для сотрудничества? Во-первых, все еще сохраняется значительное число сфер взаимодействия, которые не затронуты никакими санкциями и потому безопасны для Китая. Пекин уже заявил, что будет поддерживать нормальные торговые отношения с нашей страной. Речь может идти о ширпотребе, бытовой электронике, каких-то компонентах — заменителях ушедшей западной номенклатуры товаров, особенно в промышленном секторе, фармакологии, медицинских изделиях и так далее.

Однако структура нашей торговли в целом останется неизменной: большую долю российского экспорта в Китайскую Народную Республику составляют нефть и газ. Мы бы экспортировали и больше, на фоне сворачивания такой торговли с ЕС, но эти товары не так-то легко (а часто и невозможно) просто перенаправить, например, из Европы в Китай. Нет инфраструктуры (газопроводов, терминалов и т.д.), которая почти вся была ориентирована на Запад.

Также стоит учесть, что Китай и раньше платил России значительно меньше за тот же газ, а теперь наверняка еще сильнее продавит цены вниз. При этом Китай все равно не станет в нарушение санкций или не сможет, не обладая такими технологиями, поставлять нам целый ряд критически важной продукции и технологий.

Во-вторых, мы можем рассчитывать на определенную финансовую помощь от КНР. Часть российских золотовалютных резервов (в размере примерно 90 млрд долларов) хранится в юанях, и Китай может предоставить доступ к ним. Пока он этого, правда, не сделал, но такая возможность остается. Также можно напомнить, что после 2014 года Китай предоставлял России довольно большие кредиты на погашение валютных обязательств. То есть помогал преодолевать санкции.

Скорее всего, он и сейчас продолжит такую практику (но только после окончания военных действий). Однако стоит учесть, что это, как правило, связанные кредиты в юанях, предназначенные для покупки китайского ширпотреба, поэтому тут не стоит ждать какой-то стратегической интеграции.

В-третьих, Китай мог бы развить инвестиционную активность в России, вложив деньги в те предприятия и отрасли, которые не затронуты санкциями. Пока китайские инвестиции в России составляли ничтожные 0,15 процента от всех иностранных инвестиций КНР. И Пекин не спешит увеличивать эту долю. Более того, крупнейшие государственные банки Китая начали, наоборот, сворачивать связи с Россией. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций вообще прекратил предоставление кредитов на российские проекты.

В-четвертых, Китай мог бы вложиться в ряд российских компаний. Ранее появлялась информация о заинтересованности КНР в приобретении акций ряда сырьевых компаний, включая даже «Газпром». Но пока дальше слухов это не пошло. Не стоит преувеличивать желание Китая поглубже зайти в нашу экономику. Очень мало таких активов, которые Китай мог бы получить. Сырье он и так купит недорого. Потенциально могли бы быть интересны активы, связанные с военно-промышленным комплексом, с технологическими разработками, и такие у России есть. Но кто же ему даст, как говорится.

Слухи о том, что КНР могла бы зайти в российские сырьевые компании, впервые появились еще в 2015 году, после первого транша секторальных санкций. И якобы Россия даже предлагала контрольные пакеты в ряде компаний. Но Китай этим совершенно не заинтересовался. Он считает инвестиционный климат в нашей стране недостаточно надежным и предсказуемым.

В-пятых, возможны всякие «комбинированные схемы», в обход санкций. Так Китай во многом работает с Ираном. В том числе может идти речь о возможности содействия торговле России с внешним миром в юанях, отчасти в обход санкций.

Так что какая-то ограниченная помощь от Китая будет. Но в остальном мы должны рассчитывать только на себя.