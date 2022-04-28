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Битва за Донбасс началась: какие задачи стоят перед российской армией

Павел Воробьев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Битва за Донбасс началась: какие задачи стоят перед российской армией
Фото: Пресс-служба СК РФ

Военная операция России на Донбассе и Украине перешла во вторую фазу. Цели определены четко: освобождение от нацистов всего Донбасса и Южной Украины. Что предстоит сделать для этого?

Еще месяц назад Верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу заявляли, что первый этап спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины близится к завершению. А неделю назад военные уже с полной уверенностью говорили, что все — первый этап завершен. После освобождения Мариуполя всем стало ясно, что это действительно так. Блокированные в подвалах завода «Азовсталь» боевики-националисты киевского режима и остатки нескольких частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе уже никак не могут повлиять на дальнейшее развитие событий.

Об окончании первого периода спецоперации и начале следующего заявил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля. Итак, первый этап завершен. Что же дальше? Для обывателя этот вопрос всегда самый волнующий. Все сходятся во мнении, что дальше — обязательно победа. По-другому и быть не может. Но вот каким путем?

С самого начала и президент России, и представители Минобороны РФ говорили, что главная задача спецоперации: освобождение от присутствия киевского режима двух признанных Москвой республик, ДНР и ЛНР. И в этом направлении еще придется серьезно поработать.

— Ликвидацию ударной группировки ВСУ на Донбассе надо закончить обязательно и как можно оперативнее, — говорит военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. — Там около 45 тысяч украинских войск на Луганском направлении и около 70 тысяч на Донецком. Эти группировки продолжают обстреливать города и поселки Донецкой и Луганской республик, и поэтому их надо ликвидировать — никакое мирное строительство и никакое широкое политическое признание республик без разгрома этих группировок невозможно. Причем их надо не отбросить, а именно ликвидировать. Это главная задача на сегодняшний день. Первые шаги сделаны: группировки противника блокированы или окружены, теперь пора с ними заканчивать. После этого откроются возможности действий на направлениях Днепропетровск, Харьков и непосредственно Киев...

Точку зрения эксперта подтверждает и заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева, сделанное 22 апреля на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

— С начала второй фазы спецоперации одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, — сказал он.

По словам Миннекаева, полный контроль над территориями ДНР и ЛНР даст возможность надежно обеспечить сухопутный коридор в Крым. Вопрос ведь не только в физическом наличии проездных путей к полуострову, но и в их защите, в том числе от дальнобойной артиллерии и авиации противника. Для этого линия соприкосновения должна быть отодвинута настолько далеко, чтобы исключить возможность прямых обстрелов и дать силам ПВО достаточно пространства и времени для контроля за небом. Кроме того, 70-тысячная группировка ВСУ под Донецком сама по себе является угрозой для коммуникаций с Крымом по суше — ведь теоретически она может пойти в прорыв-наступление в этом направлении. Все перечисленные угрозы устраняет именно ликвидация украинских войск под Донецком.

Действия наших войск в этом направлении, как пояснил Миннекаев, начались с 20 апреля.

Вторым важным вектором усилий для наших войск являются Южная Украина и Черноморское побережье. Николаев и Одесса — очень удобные порты для организации снабжения киевского националистического режима оружием и боеприпасами, которые массово поставляют страны условного Запада. Такие грузы могут идти и напрямую, и маскироваться под гражданские перевозки. А получение Киевом новых ресурсов только затянет неизбежный финал специальной операции и приведет к ненужным жертвам, в первую очередь среди мирного населения.

Ведь практика использования гражданских в качестве «живых щитов», которую нацисты взяли на вооружение почти с самого начала боевых действий, ясно показывает, что нынешним украинским управителям на человеческие жизни плевать. Таким образом, установление контроля над побережьем — задача стратегическая.

— Надо отрезать Киев от выхода к морю, это логично и правильно, — считает Виктор Литовкин. — Демилитаризацию и денацификацию Украины нельзя завершить, не отрезав пути военных поставок с Запада. Сейчас таких поставок морем пока не отмечено, но возможность серьезная, пренебрегать ею нельзя.

Кроме того, и независимые военные эксперты, и Министерство обороны РФ (тот же генерал-майор Миннекаев) сходятся во мнении, что конечной целью наступления на южном направлении может быть установление прямого сухопутного коридора с Приднестровьем. (Регион провозгласил независимость от Молдавии еще в 1990 году, и причиной размежевания Тирасполя и Кишинева стал социально-политический конфликт на почве притеснений русскоязычного населения молдавскими националистами.)

Приднестровская Молдавская Республика неоднократно выражала желание стать частью России, хотя бы по типу Калининградского эксклава. Однако экономико-географическое положение региона и отсутствие сухопутного коридора не позволяют республике полноценно влиться в Российскую Федерацию.

— О Приднестровье тоже надо обязательно помнить, там ведь наши люди живут, и мы, как мне кажется, должны проложить туда дорогу, — говорит Виктор Литовкин.

Украина Спецоперации Донбасс
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